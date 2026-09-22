Mỹ mở rộng hiện diện quân sự quy mô lớn ở Greenland

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 22/9, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland theo thỏa thuận an ninh mới giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland.

“Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình xây dựng sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại những địa điểm phù hợp”, ông Trump nói, đồng thời cho biết kế hoạch bao gồm việc xây dựng “hai căn cứ quân sự rất lớn”.

Một khu dân cư tại Nuuk, Greenland, ngày 6/2/2026. Ảnh: The Canadian Press/AP

Theo Reuters, Mỹ dự kiến khôi phục một căn cứ quân sự có từ thời Chiến tranh Lạnh tại Narsarsuaq ở miền nam Greenland và thiết lập thêm một cơ sở tại Mestersvig, phía đông hòn đảo. Hiện Mỹ chỉ duy trì căn cứ không gian Pituffik ở tây bắc Greenland.

Ông Trump cho rằng việc tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland sẽ giúp Mỹ bảo vệ Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác, đồng thời tuyên bố các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận của Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc mở rộng hiện diện tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ và châu Âu, qua đó củng cố năng lực của NATO.

Trước đó, ông Trump mô tả thỏa thuận mới là trao cho Mỹ “quyền kiểm soát lâu dài” đối với vấn đề an ninh tại Greenland. Tuy nhiên, phía Đan Mạch nhấn mạnh thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Copenhagen đồng thời cho biết an ninh Bắc Cực sẽ được đặt trong khuôn khổ rộng hơn của NATO, thay vì chỉ là vấn đề giữa Mỹ và Đan Mạch.