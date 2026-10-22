English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không

Thứ Năm, 07:00, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã khiến việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine bị đình trệ, trong bối cảnh Kiev cảnh báo kho dự trữ loại vũ khí này đang cạn kiệt.

Theo một số nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chịu trách nhiệm phê duyệt việc chuyển giao tên lửa Patriot từ các quốc gia ủng hộ Ukraine. Dù ông Hegseth chưa chính thức bác bỏ các thỏa thuận liên quan, ông vẫn chưa hoàn tất những thủ tục cần thiết để thông qua việc chuyển giao. Mỹ có quyền kiểm soát việc tái xuất khẩu các loại vũ khí do nước này sản xuất.

my dinh tre chuyen giao patriot, ukraine lo thung la chan phong khong hinh anh 1
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: Bundeswehr/Peter Mueller

Tuần trước, một quan chức Ukraine nói rằng Kiev chỉ còn “vài” tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí quan trọng trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Trước cuộc gặp với một đặc phái viên cấp cao của Mỹ hôm 21/10, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Washington cố tình trì hoãn việc cung cấp vũ khí cho nước này trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Hôm 20/10, Không quân Ukraine cho biết Mỹ chỉ đưa ra cảnh báo trước khoảng 60 giây về một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kiev. Một máy bay không người lái (UAV) của Nga cũng tấn công một công viên ở khu vực Kharkov.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ cáo buộc cho rằng Washington cố tình giữ lại thông tin tình báo, khiến người dân Ukraine thiệt mạng. Phát biểu trong chuyến công tác tại Ấn Độ, ông gọi những tuyên bố này là “gây sốc”, “phẫn nộ” và “hoàn toàn không đúng sự thật”.

Ông Marco Rubio phủ nhận việc Washington cố tình ngăn cản các nguồn cung quân sự cho Ukraine, nhưng thừa nhận một lô tên lửa đánh chặn đã được mua cho lực lượng Ukraine có thể vẫn chưa được bàn giao.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Tổng thống Donald Trump không hài lòng trước những cáo buộc cho rằng ông cố tình gây bất lợi cho Ukraine, trong đó có thông tin nói rằng ông đã ra lệnh ngừng chia sẻ tình báo với Kiev.

Ông Trump cho rằng Tổng thống Zelensky cố tình kéo dài cuộc chiến để duy trì quyền lực, đồng thời kêu gọi Ukraine lựa chọn một người khác đứng ra đàm phán.

Hồng Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ đưa đề xuất mới tới Nga, hé lộ bước ngoặt đàm phán Ukraine
Mỹ đưa đề xuất mới tới Nga, hé lộ bước ngoặt đàm phán Ukraine

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào hôm nay (21/10) để trình bày đề xuất cập nhật nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Mỹ đưa đề xuất mới tới Nga, hé lộ bước ngoặt đàm phán Ukraine

Mỹ đưa đề xuất mới tới Nga, hé lộ bước ngoặt đàm phán Ukraine

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào hôm nay (21/10) để trình bày đề xuất cập nhật nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ukraine cầu viện Mỹ khi châu Âu thiếu “mắt thần” phát hiện tên lửa Nga
Ukraine cầu viện Mỹ khi châu Âu thiếu “mắt thần” phát hiện tên lửa Nga

VOV.VN - Ukraine liên tục không nhận được cảnh báo sớm về tên lửa Nga, buộc Kiev trông cậy vào Mỹ khi châu Âu thiếu mạng lưới vệ tinh tương đương.

Ukraine cầu viện Mỹ khi châu Âu thiếu “mắt thần” phát hiện tên lửa Nga

Ukraine cầu viện Mỹ khi châu Âu thiếu “mắt thần” phát hiện tên lửa Nga

VOV.VN - Ukraine liên tục không nhận được cảnh báo sớm về tên lửa Nga, buộc Kiev trông cậy vào Mỹ khi châu Âu thiếu mạng lưới vệ tinh tương đương.

Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo
Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo

VOV.VN - Bất đồng giữa Mỹ và Ukraine ngày càng sâu sắc, làm dấy lên lo ngại Kiev có thể mất nguồn hỗ trợ vũ khí, tình báo và đối mặt sức ép lớn hơn trên chiến trường.

Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo

Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo

VOV.VN - Bất đồng giữa Mỹ và Ukraine ngày càng sâu sắc, làm dấy lên lo ngại Kiev có thể mất nguồn hỗ trợ vũ khí, tình báo và đối mặt sức ép lớn hơn trên chiến trường.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ