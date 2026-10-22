Mỹ đình trệ chuyển giao Patriot, Ukraine lo thủng lá chắn phòng không

Theo một số nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chịu trách nhiệm phê duyệt việc chuyển giao tên lửa Patriot từ các quốc gia ủng hộ Ukraine. Dù ông Hegseth chưa chính thức bác bỏ các thỏa thuận liên quan, ông vẫn chưa hoàn tất những thủ tục cần thiết để thông qua việc chuyển giao. Mỹ có quyền kiểm soát việc tái xuất khẩu các loại vũ khí do nước này sản xuất.

Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: Bundeswehr/Peter Mueller

Tuần trước, một quan chức Ukraine nói rằng Kiev chỉ còn “vài” tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí quan trọng trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Trước cuộc gặp với một đặc phái viên cấp cao của Mỹ hôm 21/10, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Washington cố tình trì hoãn việc cung cấp vũ khí cho nước này trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Hôm 20/10, Không quân Ukraine cho biết Mỹ chỉ đưa ra cảnh báo trước khoảng 60 giây về một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kiev. Một máy bay không người lái (UAV) của Nga cũng tấn công một công viên ở khu vực Kharkov.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ cáo buộc cho rằng Washington cố tình giữ lại thông tin tình báo, khiến người dân Ukraine thiệt mạng. Phát biểu trong chuyến công tác tại Ấn Độ, ông gọi những tuyên bố này là “gây sốc”, “phẫn nộ” và “hoàn toàn không đúng sự thật”.

Ông Marco Rubio phủ nhận việc Washington cố tình ngăn cản các nguồn cung quân sự cho Ukraine, nhưng thừa nhận một lô tên lửa đánh chặn đã được mua cho lực lượng Ukraine có thể vẫn chưa được bàn giao.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Tổng thống Donald Trump không hài lòng trước những cáo buộc cho rằng ông cố tình gây bất lợi cho Ukraine, trong đó có thông tin nói rằng ông đã ra lệnh ngừng chia sẻ tình báo với Kiev.

Ông Trump cho rằng Tổng thống Zelensky cố tình kéo dài cuộc chiến để duy trì quyền lực, đồng thời kêu gọi Ukraine lựa chọn một người khác đứng ra đàm phán.