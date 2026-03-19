Mỹ dỡ bỏ trừng phạt 3 tổ chức liên quan đến Nga.

Động thái cho thấy Mỹ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biện pháp hạn chế trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, phía Mỹ loại khỏi danh sách 2 công dân Nga Evgeniya Tyurikova, Boris Vorontsov và 1 công dân Thổ Nhĩ Kỳ Berk Türken.

Hai doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được rút khỏi danh sách trừng phạt, đó là Turken Dijital Matbaa và BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri.

Ngoài ra, tổ chức Futuris FZE, đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng không còn thuộc diện áp dụng các biện pháp hạn chế. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều chỉnh chính sách trừng phạt liên quan đến Nga.