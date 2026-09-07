Mỹ được tiếp cận hơn 100 cơ sở quân sự của Australia

Số liệu do Viện nghiên cứu Nautilus vừa công bố cho thấy, Mỹ có thể tiếp cận 110 trong tổng số 168 cơ sở quân sự tại Australia. Trong đó, quân đội Mỹ kiểm soát 17 cơ sở trên đất liền, được tiếp cận 75 cơ sở do Australia vận hành, trong khi các tập đoàn quốc phòng Mỹ có thể tiếp cận thêm 18 cơ sở khác.

Một căn cứ quân sự của Australia trong quá trình xây dựng năm 2024. Ảnh: Reuters

Trong 92 cơ sở quốc phòng mà quân đội Mỹ được tiếp cận tại Australia, một số được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, khai thác dữ liệu vệ tinh phục vụ xác định mục tiêu và thu thập tín hiệu liên lạc. Các cơ sở này cũng phục vụ hoạt động huấn luyện, bao gồm chương trình luân chuyển khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ trong mùa khô tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn sử dụng một số cơ sở để bố trí sẵn khí tài như máy bay Osprey, cũng như làm các trung tâm hậu cần dự trữ vũ khí, đạn dược và nhiên liệu nhằm bảo đảm khả năng triển khai nhanh trong trường hợp xảy ra xung đột tại khu vực Thái Bình Dương.

Trong số này, căn cứ Pine Gap đóng vai trò hỗ trợ xác định mục tiêu cho các chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Căn cứ huấn luyện Bradshaw có quy mô rất lớn, với diện tích tương đương đảo Cyprus, trong khi căn cứ Bandiana được xác định là nơi dự trữ vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và phương tiện, phục vụ khả năng triển khai nhanh của lực lượng Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột ở Thái Bình Dương.

Ngoài sự hiện diện tại các cơ sở quân sự, các nhà thầu quốc phòng Mỹ còn được tiếp cận 42 cơ sở tại Australia phục vụ hoạt động sản xuất, thử nghiệm và huấn luyện đối với các hệ thống vũ khí được triển khai trên phạm vi toàn cầu.

Thỏa thuận về bố trí lực lượng giữa Australia và Mỹ quy định lực lượng và các nhà thầu Mỹ được tiếp cận và sử dụng không bị cản trở một số cơ sở quốc phòng tại Australia, đồng thời vẫn phải tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Canberra đối với các cơ sở này.

Dự kiến, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Australia sẽ tiếp tục được mở rộng khi từ năm 2027, tối đa 1.200 quân nhân Mỹ sẽ được luân chuyển tới hoạt động tại căn cứ tàu ngầm HMAS Stirling, gần Fremantle, bang Tây Australia.