Mỹ, Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Phát biểu trước hội đàm, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực bao gồm tăng cường hợp tác an ninh cụ thể là an ninh hàng hải cũng như xây dựng một chuỗi cung ứng an toàn và bền vững và phối hợp trong ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

President Joe Biden (phải) gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Nhà Trắng ngày 13/11/2023. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Biden, Indonesia có vai trò quan trọng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sạch và hai nước sẽ tiếp tục hợp tác với ASEAN nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, an toàn và thịnh vượng.

Về phần mình, Tổng thống Widodo nhấn mạnh Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất của Indonesia và đối với Indonesia, hợp tác kinh tế là một ưu tiên bao gồm các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng. Tổng thống Widodo hy vọng đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Indonesia sẽ đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng khu vực và toàn cầu. Indonesia cũng kêu gọi Mỹ làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự tàn ác ở Gaza đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận ngừng bắn là điều phải làm cho nhân loại.

Kể từ năm 2002, Mỹ đã cung cấp hơn 6,2 tỷ USD viện trợ phát triển, kinh tế, y tế và an ninh cho Indonesia. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng yêu cầu bổ sung 172 triệu USD cho các chương trình hợp tác mới giữa hai nước trong một số lĩnh vực bao gồm khí hậu và chuyển đổi năng lượng sạch, tăng trưởng kinh tế và y tế.