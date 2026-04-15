Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

Phát biểu ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể sớm được nối lại tại Islamabad, chỉ vài ngày sau khi vòng thương lượng cuối tuần qua không đạt kết quả.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, ông Trump cho rằng “điều gì đó có thể xảy ra trong hai ngày tới”, đồng thời ám chỉ phía Mỹ đang nghiêng về khả năng quay lại bàn đàm phán. Các nguồn tin từ khu vực vùng Vịnh, Pakistan và Iran cũng cho biết các nhóm đàm phán có thể trở lại Pakistan vào cuối tuần này, dù phía Iran chưa xác nhận thời điểm cụ thể.

Dù căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran, tín hiệu ngoại giao tích cực đã góp phần ổn định thị trường năng lượng. Giá dầu chuẩn đã giảm xuống dưới 100 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 14/4, sau khi trước đó vượt mốc này do lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Iran đã phong tỏa phần lớn hoạt động qua Eo biển Hormuz. Còn ngay sau khi đàm phán vòng thứ nhất thất bại, Mỹ đã tiến hành điều động lực lượng chặn các tàu chở dầu ra vào các cảng của Iran.

Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ đề xuất Iran đình chỉ toàn bộ hoạt động hạt nhân trong 20 năm, trong khi Iran chỉ chấp nhận tạm dừng từ 3–5 năm. Mỹ cũng yêu cầu loại bỏ toàn bộ vật liệu hạt nhân đã làm giàu.