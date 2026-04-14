Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

Không có xác nhận ngay lập tức từ các quan chức Mỹ về kế hoạch này, mà các quan chức Iran và Pakistan đã thảo luận với điều kiện giấu tên.

Phó Tổng thống Mỹ Vance có mặt tại Islamabad hôm 11/4 trước khi gặp gỡ phái đoàn Iran cùng ngày. Ảnh: AP.

Một nguồn tin tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết một đề xuất đã được gửi tới Washington và Tehran để các phái đoàn quay lại Islamabad nhằm nối lại đàm phán. Thời gian cụ thể chưa được ấn định nhưng cả hai nước có thể quay lại sớm nhất là vào cuối tuần này.

Một quan chức tại đại sứ quán Iran ở Islamabad cho biết: “Vòng đàm phán sắp tới có thể diễn ra vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Nhưng hiện tại chưa có gì được hoàn tất”.

Trước đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters: “Chưa có ngày cụ thể nào được ấn định, các phái đoàn vẫn để trống lịch từ thứ Sáu đến Chủ nhật”.

Một quan chức cấp cao của Pakistan cho biết Islamabad đã liên lạc với Iran “và chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực rằng họ để ngỏ cho vòng đàm phán thứ hai”.

Quan chức này và một nguồn tin khác của Pakistan cho biết Islamabad đang liên lạc với cả hai bên về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo, và cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Cuộc gặp cuối tuần trước tại thủ đô Pakistan nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, được tổ chức 4 ngày sau tuyên bố ngừng bắn, đã không đạt được bước đột phá nào. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran trong hơn một thập kỷ, và là cuộc gặp cấp cao nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã dẫn đầu phái đoàn của họ trong vòng đàm phán cuối cùng. Các vấn đề gây tranh cãi bao gồm eo biển Hormuz, một điểm trung chuyển quan trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu mà Iran đã phong tỏa trên thực tế nhưng Mỹ đã cam kết sẽ mở lại, cũng như chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.