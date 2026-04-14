Mỹ, Iran có thể quay lại bàn đàm phán Islamabad trong tuần này

Thứ Ba, 18:22, 14/04/2026
VOV.VN - Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.

Không có xác nhận ngay lập tức từ các quan chức Mỹ về kế hoạch này, mà các quan chức Iran và Pakistan đã thảo luận với điều kiện giấu tên.

my, iran co the quay lai ban dam phan islamabad trong tuan nay hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ Vance có mặt tại Islamabad hôm 11/4 trước khi gặp gỡ phái đoàn Iran cùng ngày. Ảnh: AP.

Một nguồn tin tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết một đề xuất đã được gửi tới Washington và Tehran để các phái đoàn quay lại Islamabad nhằm nối lại đàm phán. Thời gian cụ thể chưa được ấn định nhưng cả hai nước có thể quay lại sớm nhất là vào cuối tuần này.

Một quan chức tại đại sứ quán Iran ở Islamabad cho biết: “Vòng đàm phán sắp tới có thể diễn ra vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Nhưng hiện tại chưa có gì được hoàn tất”.

Trước đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters: “Chưa có ngày cụ thể nào được ấn định, các phái đoàn vẫn để trống lịch từ thứ Sáu đến Chủ nhật”.

Một quan chức cấp cao của Pakistan cho biết Islamabad đã liên lạc với Iran “và chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực rằng họ để ngỏ cho vòng đàm phán thứ hai”.

Quan chức này và một nguồn tin khác của Pakistan cho biết Islamabad đang liên lạc với cả hai bên về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo, và cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Cuộc gặp cuối tuần trước tại thủ đô Pakistan nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, được tổ chức 4 ngày sau tuyên bố ngừng bắn, đã không đạt được bước đột phá nào. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran trong hơn một thập kỷ, và là cuộc gặp cấp cao nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã dẫn đầu phái đoàn của họ trong vòng đàm phán cuối cùng. Các vấn đề gây tranh cãi bao gồm eo biển Hormuz, một điểm trung chuyển quan trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu mà Iran đã phong tỏa trên thực tế nhưng Mỹ đã cam kết sẽ mở lại, cũng như chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Mỹ Iran quay lại bàn đàm phán đàm phán tiếp xung đột Iran Mỹ
Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm
Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km
Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km

VOV.VN - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ hiện cách Iran khoảng 200km, trong bối cảnh Washington triển khai lực lượng lớn chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz.

Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km

Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km

VOV.VN - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ hiện cách Iran khoảng 200km, trong bối cảnh Washington triển khai lực lượng lớn chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz.

Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng
Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng

VOV.VN - Ngay sau thất bại của đàm phán Mỹ - Iran, quân đội Mỹ đã xúc tiến phong tỏa eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, với mục tiêu chủ yếu nhắm tới là các hải cảng của Iran và những tàu thuyền ra vào các cảng này.

Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng

Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng

VOV.VN - Ngay sau thất bại của đàm phán Mỹ - Iran, quân đội Mỹ đã xúc tiến phong tỏa eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, với mục tiêu chủ yếu nhắm tới là các hải cảng của Iran và những tàu thuyền ra vào các cảng này.

