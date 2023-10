Mỹ khuyến cáo công dân không tới Iraq

Người dân Mỹ được khuyến cáo không tới Iraq với các lý do khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang, bạo loạn dân sự và phái đoàn của Mỹ ở Iraq không có đủ năng lực để hỗ trợ các công dân Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhân viên chính phủ Mỹ ở thủ đô Baghdad cũng được hướng dẫn không sử dụng Sân bay Quốc tế Baghdad do lo ngại về an ninh.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters

Khuyến cáo được được ra trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công nhắm tới các lực lượng của Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát. Tuần trước, một tàu chiến Mỹ đã bắn rơi nhiều máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình được phóng bởi lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen được cho là nhắm tới các mục tiêu ở Israel. Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của hải quân nước này ở Trung Đông trong thời gian qua bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay, các tàu hộ tống và khoảng 2 nghìn lính thủy đánh bộ.

Mỹ cũng sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng như các tiểu đoàn tên lửa Patriot tới các địa điểm trong khu vực nhằm tăng cường bảo vệ các lực lượng Mỹ.