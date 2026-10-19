Mỹ khuyến cáo công dân ở Trung Đông đề cao cảnh giác

Trong khuyến cáo an ninh mới nhất, Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân nước này ở Trung Đông duy trì trạng thái cảnh giác trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực diễn biến phức tạp, các chuyến bay có thể bị hủy, không phận bị đóng cửa và hoạt động di chuyển bị gián đoạn.

Lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Khuyến cáo cho biết lực lượng Houthi ở Yemen thời gian gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Mục tiêu đánh phá gồm cả các sân bay dân sự và hạ tầng thiết yếu. Nhiều dân thường bị thương vong và giao thông bị gián đoạn. Đại sứ quán Mỹ cảnh báo hành động thù địch có thể nhanh chóng leo thang vượt ra ngoài khu vực.

Trước đó, giai đoạn Houthi tấn công dữ dội vào hệ thống sân bay của Saudi Arabia trong các ngày 10-11/10 khiến hơn 300 người chết và bị thương, Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới, cũng ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, khuyến cáo công dân thận trọng và đề cao cảnh giác khi sử dụng các sân bay hay di chuyển tại quốc gia vùng Vịnh.