Mỹ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Thụy Điển

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ngày 05/12. Thỏa thuận này nhằm giúp hai nước mở rộng đối tác an ninh, tăng cường hợp tác trong các hoạt động an ninh đa phương và củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trước và sau khi Thụy Điển gia nhập Thỏa thuận quy chế lực lượng NATO.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Thụy Điển là một đối tác quốc phòng mạnh mẽ và thúc đẩy các giá trị của NATO đồng thời sẽ giúp củng cố NATO khi gia nhập khối này. Việc Thụy Điển trở thành thành viên của NATO sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ tập thể và gia tăng khả năng ứng phó với các thách thức an ninh ở khu vực Euro-Đại Tây Dương.

Thụy Điển và Phần Lan đều nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái, nhưng chỉ có Phần Lan được kết nạp vào tháng 4 vừa qua. Theo quy định của NATO, việc kết nạp thành viên mới cần được tất cả 31 thành viên nhất trí.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện là hai nước còn lại chưa phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, Hungary cam kết sẽ không phải là nước cuối cùng phê chuẩn hồ sơ của Thụy Điển.