Mỹ lên án Triều Tiên phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo

Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết việc Triều Tiên phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an, gia tăng căng thẳng và rủi ro gây bất ổn tình hình an ninh ở khu vực và các nơi khác trên thế giới. Việc phóng vệ tinh của Triều Tiên sử dụng các công nghệ liên quan trực tiếp tới chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này.

Người dân ở Seoul, Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: EPA

Tổng thống Joe Biden và các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đang đánh giá tình hình cùng với sự phối hợp của các đồng minh và đối tác. Mỹ kêu gọi tất cả các nước lên án động thái của Triều Tiên và hối thúc Triều Tiên nối lại đàm phàn một cách nghiêm túc. Mỹ nhấn mạnh rằng cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng lại nhưng Triều Tiên phải ngừng ngay các hành động khiêu khích và lựa chọn đối thoại. Mỹ khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.