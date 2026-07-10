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Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức, tăng cường năng lực răn đe tầm xa

Thứ Sáu, 07:36, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngày 9/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đức các tên lửa Tomahawk cùng hệ thống bệ phóng mặt đất Typhon. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực răn đe của Berlin. 

Phát biểu sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết quyết định phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 8 năm nay. Người đứng đầu Chính phủ Đức không tiết lộ số lượng tên lửa mà Đức sẽ mua, song khẳng định đây là bước đi then chốt trong chiến lược xây dựng năng lực tấn công tầm xa mà nước này còn thiếu.

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Việc sở hữu tên lửa Tomahwak sẽ giúp quân đội Đức nâng cao khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.600 km. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Đức, việc sở hữu tên lửa Tomahawk sẽ giúp quân đội nước này nâng cao khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.600 km, qua đó tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện nay, Đức chưa có hệ thống tên lửa mặt đất có tầm bắn tương đương, trong khi các tên lửa Taurus do nước này phát triển có tầm hoạt động ngắn hơn.

Bên cạnh việc mua sắm khí tài của Mỹ, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh Đức vẫn tiếp tục đầu tư phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa do châu Âu tự nghiên cứu và sản xuất nhằm tăng cường tính tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài. 

Giới quan sát nhận định việc Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức phản ánh xu hướng các đồng minh châu Âu đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ tập thể của NATO trước các thách thức an ninh mới. Ngoài ra, động thái này cũng cho thấy Berlin đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa việc nhanh chóng bổ sung năng lực quân sự thông qua mua sắm từ Mỹ và từng bước phát triển các hệ thống vũ khí nội địa nhằm nâng cao khả năng tự chủ quốc phòng trong dài hạn.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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