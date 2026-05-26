Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

Thứ Ba, 16:47, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ.

Trước thông tin cho rằng kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản có thể bị trì hoãn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi khẳng định kế hoạch mua sắm và bàn giao tên lửa của Tokyo không có sự thay đổi, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đảm bảo việc thực hiện theo kế hoạch được diễn ra "phù hợp và suôn sẻ”.

nhat ban xac nhan ke hoach ban giao ten lua tomahawk cua my khong thay doi hinh anh 1
Tàu khu trục Chyokai của Nhật Bản được trang bị tên lửa Tomahawk - Ảnh: Jiji Press.

“Thực tế cho thấy việc tiếp nhận các khí tài từ nước ngoài bao giờ cũng có những chậm trễ nhất định. Dựa vào những rủi ro đó, có thể thấy các nền tảng sản xuất trong nước là không thế thiếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới”, ông Koizumi nói.

Trước đó, tờ Financial Times của Anh ngày 24/5 đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã thông báo về việc trì hoãn bàn giao Tomahawk của Mỹ với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi trong một cuộc điện đàm diễn ra hồi đầu tháng 5, thậm chí cho biết việc trì hoãn này có thể kéo dài thêm tới hai năm so với kế hoạch ban đầu, do Mỹ ưu tiên bổ sung kho vũ khí bị tiêu hao sau chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Năm 2024, Nhật Bản đã ký hợp đồng trị giá 2,35 tỷ USD với Mỹ để mua tới 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ. Tokyo dự kiến sẽ tiếp nhận loại tên lửa này trong hai đợt bàn giao, mỗi đợt 200 quả, bắt đầu từ năm tài khóa 2025 đến trước tháng 4/2028. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản mua loại tên lửa này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng phản công tầm xa.

Tomahawk là loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa chủ lực của Hải quân Mỹ và đồng minh, với tầm bắn khoảng 1.600 km, có khả năng bay thấp, tàng hình, độ chính xác rất cao và thường được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm. Theo đánh giá của giới phân tích, tên lửa này được xem là một trong những trụ cột trong chiến lược nâng cao năng lực răn đe của Nhật Bản trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng ở khu vực.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tàu chở dầu thô đầu tiên của Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz trở về nước
VOV.VN - Hôm nay (25/5), tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đã đi qua Eo biển Hormuz và trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi tuyến hàng hải này bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi.

Nhật Bản và nghịch lý lương tăng nhưng thu nhập thực chất giảm
VOV.VN - Tình trạng giá cả leo thang không chỉ khiến chi phí sinh hoạt của người dân Nhật Bản ngày càng tăng, mà còn tạo ra nhiều nghịch lý trong nền kinh tế nước này.

Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên
VOV.VN - Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn là tâm điểm của sự chú ý từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng gần đây, sự chú ý này lại trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt hơn. 

Nhật Bản công bố hàng loạt vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ
VOV.VN - Trước thềm vụ phóng tên lửa đẩy H3 số 6, các trường đại học và start-up của Nhật Bản đã công bố 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ tự chế tạo, dự kiến sẽ được đưa vào không gian bằng tên lửa này vào ngày 10/6 tới.

Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Những phân tích gần đây của các Viện nghiên cứu – tư vấn quốc tế cho thấy một sự bất an đang ngày một gia tăng của Nhật Bản và Hàn Quốc trước việc Mỹ sử dụng một số lượng rất lớn tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến với Iran.

