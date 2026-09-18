Mỹ phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay F-35 cho Saudi Arabia



Theo thông báo của phía Mỹ, gói vũ khí gồm 48 tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất và 49 động cơ của Pratt & Whitney, trong đó có 1 động cơ dự phòng. Thương vụ còn bao gồm các hệ thống liên lạc an toàn, thiết bị dẫn đường và tác chiến điện tử, phụ tùng, thiết bị huấn luyện, tài liệu kỹ thuật cùng các dịch vụ hỗ trợ hậu cần và bảo dưỡng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, thương vụ sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington, thông qua việc nâng cao năng lực phòng vệ của Saudi Arabia, một đối tác quan trọng ngoài NATO. Cơ quan này khẳng định, việc chuyển giao số vũ khí trên sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản tại khu vực.

Máy bay F-35 Lightning II của Không quân Mỹ - Ảnh: Military.com

Việc phê duyệt thương vụ đánh dấu một bước quan trọng, trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của Riyadh, nhằm sở hữu F-35 - loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được trang bị công nghệ tàng hình. Nếu thương vụ hoàn tất, Saudi Arabia có thể trở thành quốc gia Arab đầu tiên tại Trung Đông vận hành loại máy bay này. Hiện Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu F-35.

Washington lâu nay xem xét các thương vụ vũ khí tại Trung Đông trên cơ sở bảo đảm “ưu thế quân sự định tính” của Israel. Vì vậy, kế hoạch bán F-35 cho Saudi Arabia có thể tiếp tục được Quốc hội Mỹ giám sát chặt chẽ, về tác động đối với cán cân sức mạnh khu vực và việc bảo vệ công nghệ quân sự nhạy cảm.

Saudi Arabia muốn sử dụng F-35 để hiện đại hóa lực lượng không quân và ứng phó với các mối đe dọa trong khu vực, đặc biệt từ Iran. Không quân nước này hiện vận hành các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ cùng Tornado và Typhoon do châu Âu sản xuất.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt mới chỉ mở đường cho thương vụ được thông báo tới Quốc hội. Quốc hội có quyền xem xét và có thể tìm cách ngăn chặn giao dịch; số lượng máy bay, trang thiết bị và giá trị cuối cùng cũng có thể thay đổi trong quá trình đàm phán.