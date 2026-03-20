Mỹ phê duyệt bán vũ khí hơn 16 tỷ USD cho một số nước Trung Đông

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/3, cơ quan này đã phê duyệt khả năng bán tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống radar cùng đạn dược và nâng cấp tiêm kích F-16 cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với tổng giá trị hơn 8,4 tỷ USD.

Nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt bán các hệ thống radar cảm biến phòng không và phòng thủ tên lửa cho Kuwait với chi phí ước tính khoảng 8 tỷ USD, cùng gói hỗ trợ máy bay và đạn dược cho Jordan trị giá khoảng 70,5 triệu USD.

Giới chức Mỹ cho rằng các thương vụ này diễn ra sau các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel, trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.