中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ phê duyệt bán vũ khí hơn 16 tỷ USD cho một số nước Trung Đông

Thứ Sáu, 08:51, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 16,5 tỷ USD cho một số nước Trung Đông trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/3, cơ quan này đã phê duyệt khả năng bán tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống radar cùng đạn dược và nâng cấp tiêm kích F-16 cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với tổng giá trị hơn 8,4 tỷ USD.

Tiêm kích F-16. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt bán các hệ thống radar cảm biến phòng không và phòng thủ tên lửa cho Kuwait với chi phí ước tính khoảng 8 tỷ USD, cùng gói hỗ trợ máy bay và đạn dược cho Jordan trị giá khoảng 70,5 triệu USD.

Giới chức Mỹ cho rằng các thương vụ này diễn ra sau các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel, trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Trần Phương/VOV-Washington
Tag: Mỹ bán vũ khí phê duyệt bán vũ khí gói vũ khí 16 tỷ USD Trung Đông cuộc chiến Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông
Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề địa chính trị, hợp tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề địa chính trị, hợp tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran
Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran

Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

Niềm tin ít ỏi bị phá vỡ, bất ổn ở Trung Đông leo thang nguy hiểm
Niềm tin ít ỏi bị phá vỡ, bất ổn ở Trung Đông leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Iran đã mở rộng tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng lớn ở Trung Đông, khiến các quốc gia Vùng Vịnh phải đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm đe dọa kéo họ vào cuộc chiến trực tiếp với Tehran.

Niềm tin ít ỏi bị phá vỡ, bất ổn ở Trung Đông leo thang nguy hiểm

Niềm tin ít ỏi bị phá vỡ, bất ổn ở Trung Đông leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Iran đã mở rộng tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng lớn ở Trung Đông, khiến các quốc gia Vùng Vịnh phải đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm đe dọa kéo họ vào cuộc chiến trực tiếp với Tehran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích