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Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris khiến triển vọng khí hậu toàn cầu xấu đi

Thứ Tư, 21:32, 21/10/2026
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VOV.VN - Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) ngày 21/10 cảnh báo triển vọng kiểm soát nhiệt độ toàn cầu đã xấu đi so với dự báo năm trước, một phần do Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và việc điều chỉnh các ước tính phát thải trong quá khứ.

 

Theo báo cáo, lượng phát thải của Mỹ tăng khoảng 133 triệu tấn CO₂ tương đương năm 2025, vượt xa mức tăng tại các quốc gia khác. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đánh giá Mỹ là ngoại lệ lớn trong bối cảnh tốc độ tăng phát thải của nhóm G20 nhìn chung chậm lại.

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Mỹ là 1 trong những nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Trong sáu nền kinh tế phát thải lớn nhất, Mỹ, Trung Quốc và Indonesia ghi nhận phát thải tăng, trong khi Ấn Độ, Nga và Liên minh châu Âu giảm. Các số liệu so sánh này không bao gồm lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp. Báo cáo cũng xác định Mỹ là quốc gia có lượng phát thải CO₂ tích lũy lớn nhất trong lịch sử, tiếp theo là Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Việc tăng phát thải do nhu cầu điện tăng cùng các chính sách hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump góp phần thúc đẩy xu hướng. Những chính sách được đề cập gồm kéo dài hoạt động của các nhà máy điện than, nới tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đối với phương tiện giao thông và chấm dứt ưu đãi thuế cho điện gió, điện mặt trời.

Bên cạnh diễn biến phát thải, UNEP nhấn mạnh việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris góp phần khiến triển vọng kiểm soát nhiệt độ theo các cam kết quốc gia xấu đi so với dự báo năm trước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh việc vượt ngưỡng nhiệt độ không đồng nghĩa phải từ bỏ mục tiêu khí hậu. Ông kêu gọi các nước hành động để hạn chế mức vượt ngưỡng và rút ngắn thời gian này.

UNEP cũng chỉ ra những tiến bộ có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi: năng lượng tái tạo phát triển nhanh, trong khi nhiều chính sách khí hậu đã đem lại kết quả giảm phát thải thực tế. Cơ quan này đề nghị mở rộng những chính sách hiệu quả, đồng thời tăng tốc giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông và kiểm soát khí methane.

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Ông Trump muốn rút Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sau khi trở lại Nhà Trắng. Thông tin này ngay lập tức phủ bóng lên Hội nghị COP29, chính thức diễn ra tại Baku, Azerbaijan vào ngày 11/11.

Quang Trung/VOV-Washington
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