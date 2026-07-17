English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ siết chặt tình trạng “du học sinh vĩnh viễn”

Thứ Sáu, 05:38, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 16/7 đã ban hành quy định cuối cùng nhằm chấm dứt cơ chế cho phép nhiều sinh viên nước ngoài kéo dài thời gian lưu trú tại Mỹ bằng cách liên tục đăng ký các khóa học, còn được gọi là tình trạng “du học sinh vĩnh viễn”.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), quy định mới sẽ chấm dứt cơ chế “lưu trú theo tình trạng” (D/S), vốn được áp dụng từ năm 1978 và cho phép người mang thị thực du học F, thị thực trao đổi J và thị thực báo chí I được lưu trú tại Mỹ trong suốt thời gian còn duy trì tình trạng hợp lệ, thay vì theo một thời hạn nhập cảnh cố định.

my siet chat tinh trang du hoc sinh vinh vien hinh anh 1
Sinh viên quốc tế tại Mỹ. Ảnh: AP

Theo quy định mới, người mang thị thực F và J sẽ chỉ được lưu trú trong thời gian của chương trình học hoặc trao đổi, nhưng tối đa không quá 4 năm. Nếu cần thêm thời gian để hoàn thành chương trình, họ phải nộp đơn xin gia hạn trực tiếp lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), đồng thời trải qua các bước kiểm tra lý lịch, sinh trắc học và rà soát gian lận.

Ngoài ra, thời gian chuẩn bị rời Mỹ hoặc chuyển diện thị thực sau khi tốt nghiệp của sinh viên F-1 sẽ được rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Quy định cũng bổ sung các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc thay đổi chương trình học.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho rằng trong gần nửa thế kỷ qua, cơ chế “lưu trú theo tình trạng” đã làm suy giảm hiệu quả quản lý nhập cư và tạo điều kiện cho các hành vi gian lận thị thực. Theo ông, việc nhiều du học sinh có thể ở lại Mỹ vô thời hạn bằng cách liên tục đăng ký các khóa học đã khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc giám sát. Ông nhấn mạnh quy định mới sẽ giúp khôi phục khả năng kiểm tra, thẩm tra và theo dõi người nước ngoài tại Mỹ, đồng thời bảo đảm du học sinh tập trung vào mục đích chính là hoàn thành chương trình học trước khi trở về nước.

Quy định sẽ được đăng trên Công báo Liên bang trong vài ngày tới và có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố. Những người đang lưu trú tại Mỹ theo cơ chế cũ cũng sẽ tự động chuyển sang hệ thống mới, với thời gian lưu trú được giới hạn tối đa 4 năm kể từ ngày quy định có hiệu lực.

capture_7.jpg

Mỹ siết quy định thị thực đối với hàng triệu sinh viên và phóng viên nước ngoài

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 16/7 công bố quy định cuối cùng sửa đổi chính sách thị thực đối với sinh viên quốc tế, người tham gia các chương trình trao đổi và phóng viên nước ngoài, chấm dứt cơ chế lưu trú theo diện “lưu trú theo tình trạng” (D/S) đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ. 

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới
Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Mỹ hôm nay (14/1) dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tạm thời đình chỉ toàn bộ quy trình xử lý thị thực đối với công dân đến từ 75 quốc gia, bắt đầu từ ngày 21/1 tới.

Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới

Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Mỹ hôm nay (14/1) dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tạm thời đình chỉ toàn bộ quy trình xử lý thị thực đối với công dân đến từ 75 quốc gia, bắt đầu từ ngày 21/1 tới.

Mỹ thúc đẩy loạt hạn chế mới với thị thực nhắm vào sinh viên và nhà báo quốc tế
Mỹ thúc đẩy loạt hạn chế mới với thị thực nhắm vào sinh viên và nhà báo quốc tế

VOV.VN - Sinh viên nước ngoài và khách trao đổi chỉ có thể ở lại Mỹ trong thời hạn tối đa 4 năm còn với nhà báo quốc tế chỉ là 240 ngày thay vì vô thời hạn như quy định trước đó.

Mỹ thúc đẩy loạt hạn chế mới với thị thực nhắm vào sinh viên và nhà báo quốc tế

Mỹ thúc đẩy loạt hạn chế mới với thị thực nhắm vào sinh viên và nhà báo quốc tế

VOV.VN - Sinh viên nước ngoài và khách trao đổi chỉ có thể ở lại Mỹ trong thời hạn tối đa 4 năm còn với nhà báo quốc tế chỉ là 240 ngày thay vì vô thời hạn như quy định trước đó.

Mỹ tăng phí thị thực H-1B, triển khai “thẻ vàng” trị giá 1 triệu USD
Mỹ tăng phí thị thực H-1B, triển khai “thẻ vàng” trị giá 1 triệu USD

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố hai biện pháp mới gây chú ý trong chính sách nhập cư và thị thực, bao gồm việc tăng mạnh phí xin thị thực H-1B và triển khai chương trình “thẻ vàng” trị giá 1 triệu đôla Mỹ cho người nước ngoài giàu có.

Mỹ tăng phí thị thực H-1B, triển khai “thẻ vàng” trị giá 1 triệu USD

Mỹ tăng phí thị thực H-1B, triển khai “thẻ vàng” trị giá 1 triệu USD

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố hai biện pháp mới gây chú ý trong chính sách nhập cư và thị thực, bao gồm việc tăng mạnh phí xin thị thực H-1B và triển khai chương trình “thẻ vàng” trị giá 1 triệu đôla Mỹ cho người nước ngoài giàu có.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ