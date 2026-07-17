Mỹ siết chặt tình trạng “du học sinh vĩnh viễn”

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), quy định mới sẽ chấm dứt cơ chế “lưu trú theo tình trạng” (D/S), vốn được áp dụng từ năm 1978 và cho phép người mang thị thực du học F, thị thực trao đổi J và thị thực báo chí I được lưu trú tại Mỹ trong suốt thời gian còn duy trì tình trạng hợp lệ, thay vì theo một thời hạn nhập cảnh cố định.

Sinh viên quốc tế tại Mỹ. Ảnh: AP

Theo quy định mới, người mang thị thực F và J sẽ chỉ được lưu trú trong thời gian của chương trình học hoặc trao đổi, nhưng tối đa không quá 4 năm. Nếu cần thêm thời gian để hoàn thành chương trình, họ phải nộp đơn xin gia hạn trực tiếp lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), đồng thời trải qua các bước kiểm tra lý lịch, sinh trắc học và rà soát gian lận.

Ngoài ra, thời gian chuẩn bị rời Mỹ hoặc chuyển diện thị thực sau khi tốt nghiệp của sinh viên F-1 sẽ được rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Quy định cũng bổ sung các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc thay đổi chương trình học.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho rằng trong gần nửa thế kỷ qua, cơ chế “lưu trú theo tình trạng” đã làm suy giảm hiệu quả quản lý nhập cư và tạo điều kiện cho các hành vi gian lận thị thực. Theo ông, việc nhiều du học sinh có thể ở lại Mỹ vô thời hạn bằng cách liên tục đăng ký các khóa học đã khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc giám sát. Ông nhấn mạnh quy định mới sẽ giúp khôi phục khả năng kiểm tra, thẩm tra và theo dõi người nước ngoài tại Mỹ, đồng thời bảo đảm du học sinh tập trung vào mục đích chính là hoàn thành chương trình học trước khi trở về nước.

Quy định sẽ được đăng trên Công báo Liên bang trong vài ngày tới và có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố. Những người đang lưu trú tại Mỹ theo cơ chế cũ cũng sẽ tự động chuyển sang hệ thống mới, với thời gian lưu trú được giới hạn tối đa 4 năm kể từ ngày quy định có hiệu lực.