Mỹ tăng cường hợp tác với Séc để giảm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc

Trong buổi làm việc ngày 12/8 với Thủ tướng Séc , hai bên đã thảo luận về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh tế, an ninh năng lượng và mạng 5G cũng như những ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tới khu vực này.

Ảnh: AP

Chuyến công du của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump muốn cạnh tranh với tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở châu Âu. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Babis chào mừng sự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Cộng hòa Séc và vui mừng khi ông lựa chọn Praha là điểm dừng chân đầu tiên của chuyến công du khu vực Đông – Trung Âu. Ông khẳng định Mỹ là đồng minh và là đối tác chiến lược của Cộng hòa Séc.



Về lĩnh vực thương mại, Thủ tướng Séc khẳng định Mỹ là một trong những thị trường tiềm năng của Séc. Theo báo cáo, năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 9,3 tỷ USD, hiện hai quốc gia có nhiều điều kiện để phát triển thương mại hai chiều đạt những kết quả khả quan hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thủ tướng Séc cũng cho biết cộng hòa Séc là một trong trong những quốc gia đi đầu về việc phát triển mạng 5G và đảm bảo các vấn đề liên quan tới an ninh mạng.

Về việc hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân, Thủ tướng Séc cho rằng, việc hợp tác giữa hai quốc gia sẽ được thực hiện trên những quy tắc chung của EU. Ông cảm ơn sự quan tâm của Mỹ và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ về việc này trong thời gian qua đồng thời sẵn sàng cho những hợp tác chiến lược cho tương lai.

Trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề liên quan về một số hoạt động hợp tác của Trung Quốc tới Séc, Thủ tướng Babis cho biết các khoản đầu tư của Trung Quốc vào nước này đã không được thực hiện đúng như kỳ vọng của hai bên. Tuy nhiên, khi đề cập mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga tới Séc, thủ tướng Babis cho rằng, Séc cũng như nhiều quốc gia trong khối đang đi theo một chiến lược chung của Liên minh châu Âu.

Về phía mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chia sẻ những khó khăn hiện tại của Séc do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ông cũng cảm ơn những cam kết của Séc đối với NATO trong thời gian qua nhất là các hoạt động hiện đại hóa quân đội để tăng cường sức mạnh của Liên minh, qua đó giảm sự lệ thuộc các trang thiết bị, vũ khí từ Nga. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn đối tác phù hợp để xây dựng lò phản ứng mới tại Nhà máy điện hạt nhân Dukovany của Cộng hòa Séc và cảnh báo sự hợp tác với Nga và Trung Quốc sẽ có nhiều ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng đối với vấn đề an ninh mạng hiện nay, đảm bảo nguyên tắc an ninh, an toàn thông tin trước những thách thức từ Trung Quốc. Ông cũng nhắc lại sự kiện hơn 30 quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương đã cùng thông qua một nguyên tắc bảo mật cho mạng 5G được kí vào tháng 5 năm 2019 với tên gọi “Đề xuất Praha”.

Ông cũng chỉ ra hai bên đã có thảo luận về hợp tác năng lượng và trao đổi về Sáng kiến Ba Biển, đây sẽ là nền tảng thúc đẩy sự kết nối giữa các quốc gia Trung và Đông Âu trong các dự án hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, năng lượng, kỹ thuật số qua đó rút ngắn khoảng cách với Tây Âu, đồng thời tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương./.