Mỹ thử nghiệm đánh chìm tàu chiến, hé lộ sức mạnh “3 trong 1” của tên lửa SM-6

Hải quân Mỹ phối hợp với Hải quân Hoàng gia Anh và Không quân Hoàng gia Anh đã đánh chìm tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường USS Klakring - con tàu đã được loại biên, xuống đáy Bắc Đại Tây Dương. Con tàu được sử dụng làm mục tiêu trong cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá tầm bắn tối đa của tên lửa SM-6 và một số loại vũ khí khác.

Tàu hải quân Mỹ phóng tên lửa. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hoạt động đánh chìm tàu diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận Atlantic Thunder 2026, nhằm nâng cao năng lực tác chiến bắn đạn thật vào mục tiêu trên mặt nước, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng Mỹ và Anh trong các kịch bản tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa.

Tuy nhiên, đòn đánh cuối cùng không được thực hiện bằng tên lửa SM-6 mà bằng ngư lôi Mk 48 Advanced Capability (ADCAP), phóng từ tàu ngầm lớp Virginia USS Massachusetts. Trước cuộc thử nghiệm, các cảm biến đã được lắp đặt trên USS Klakring để thu thập dữ liệu, phục vụ nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí trong tương lai.

Cuộc tập trận còn có sự tham gia của tàu HMS Portland thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, máy bay tuần tra hàng hải P-8 của Mỹ và Anh, cùng tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ.

SM-6: Một tên lửa, nhiều vai trò

Điểm đáng chú ý của SM-6 là khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tên lửa này ban đầu được phát triển như một phiên bản có tầm bắn xa hơn của dòng SM-2. Khác với SM-2 sử dụng phương thức dẫn đường radar bán chủ động, SM-6 được trang bị đầu dò radar chủ động, kế thừa công nghệ từ tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM.

Cấu hình này cho phép SM-6 phát hiện, bám bắt và đánh chặn các mục tiêu cơ động ở khoảng cách lớn hơn phạm vi mà radar chiếu xạ mục tiêu trên tàu phóng có thể duy trì theo dõi. Nhờ đó, tên lửa có thể được sử dụng để đối phó với nhiều loại mục tiêu, từ máy bay cánh cố định, máy bay cánh quạt và UAV đến tên lửa hành trình chống hạm, cũng như tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.

Hải quân Mỹ từng mô tả SM-6 như một hệ thống có thể đảm nhiệm ba vai trò tên lửa trong một nền tảng duy nhất, phản ánh tính đa nhiệm của loại vũ khí này.

Tên lửa SM-6 là một phần trong hệ thống tác chiến Aegis của Hải quân Mỹ. Theo Dự án Phòng thủ Tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), SM-6 sử dụng đầu đạn nổ mảnh để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trong bầu khí quyển. CSIS cũng cho biết Hải quân Mỹ đã phát triển các phiên bản SM-6 có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công.

CSIS nhận định khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ của SM-6 giúp Hải quân Mỹ có thêm phương án bố trí và sử dụng cơ số tên lửa trên các tàu chiến được trang bị hệ thống tên lửa dẫn đường.

SM-6 được công bố có tầm bắn lên tới 370 km. Loại tên lửa này từng được công khai sử dụng trong thực tế sau khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tuyến vận tải thương mại tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Từ đánh chặn tên lửa đến vũ khí không đối không

Năng lực của SM-6 đã được thể hiện qua một số hoạt động tác chiến. Tháng 12/2023, tàu USS Laboon sử dụng nhiều tên lửa SM-6 để đánh chặn các tên lửa đạn đạo chống hạm do lực lượng Houthi phóng tại Biển Đỏ. Tháng 1/2024, tàu USS Carney thực hiện vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng SM-6 được công bố là trường hợp đầu tiên của loại tên lửa này trong điều kiện chiến đấu thực tế, tại khu vực Vịnh Aden.

SM-6 cũng được sử dụng trong các hoạt động quân sự liên quan đến Iran năm 2026. Một bước phát triển đáng chú ý khác là việc SM-6 được cải biến để phóng từ máy bay. Khi được tích hợp trên tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, tên lửa mang định danh AIM-174 và được phát triển cho nhiệm vụ không đối không tầm xa. Đây là năng lực được Hải quân Mỹ đưa vào sử dụng sau khi tên lửa AIM-54 Phoenix ngừng hoạt động năm 2004.

Tầm bắn của AIM-174 vào khoảng 240 km, trong khi một số đánh giá cho rằng tầm bắn thực tế có thể lớn hơn. Tên lửa này cũng đã được tích hợp vào hệ thống phóng Typhon của Lục quân Mỹ.

Ông Justin Bronk, chuyên gia về công nghệ và sức mạnh không quân tại Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), cho rằng việc SM-6 được công khai xuất hiện trong thời gian gần đây có thể cho thấy chương trình phát triển đang tiến tới giai đoạn hoàn thiện.

Ông Bronk nhận định việc công khai biến thể này có thể là một tín hiệu nhằm giới thiệu năng lực mới tới các đồng minh cũng như giới quan sát quân sự Trung Quốc. Theo chuyên gia RUSI, khả năng phóng SM-6 từ máy bay có thể mở rộng năng lực của các biên đội không quân trên tàu sân bay Mỹ trong việc đối phó với máy bay ném bom và các máy bay thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát, xác định mục tiêu và trinh sát của đối phương.