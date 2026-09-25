Tàu ngầm Mỹ sắp có “mắt thần” 360 độ thay kính tiềm vọng

Tập đoàn L3Harris Technologies vừa nhận hợp đồng trị giá 139 triệu USD từ Hải quân Mỹ để cung cấp các hệ thống cột cảm biến hình ảnh cho tàu ngầm lớp Virginia và Columbia, tiếp tục mở rộng vai trò của công ty trong chương trình hiện đại hóa lực lượng tác chiến dưới biển.

Tàu ngầm Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering

Hợp đồng được công bố ngày 21/9 bao gồm các hệ thống Cột Cấu hình Thấp (Low-Profile Mast - LPM), sử dụng các cảm biến dạng ống lồng thay cho kính tiềm vọng truyền thống xuyên qua thân tàu. Thiết kế này cho phép thủy thủ đoàn thu thập hình ảnh về môi trường xung quanh tàu ngầm, đồng thời đáp ứng yêu cầu về khả năng tàng hình của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

"Mắt thần" 360 độ thay thế kính tiềm vọng truyền thống

Hệ thống LPM được trang bị camera độ phân giải cao hoạt động ở cả dải ánh sáng khả kiến và hồng ngoại, cung cấp khả năng quan sát 360 độ xung quanh tàu ngầm. Các cảm biến cho phép thủy thủ đoàn thu thập thông tin hình ảnh từ khu vực phía trên mặt nước mà không cần sử dụng kính tiềm vọng theo thiết kế truyền thống.

L3Harris đang hỗ trợ chương trình tàu ngầm tấn công lớp Virginia và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia của Hải quân Mỹ. Theo hợp đồng mới, công ty tiếp tục giữ vai trò nhà thầu chính và đơn vị thiết kế đối với các hệ thống cột cảm biến này.

Ông Nino DiCosmo, Chủ tịch bộ phận Hệ thống Hàng hải, Không gian và Nhiệm vụ của L3Harris, cho biết việc cung cấp các năng lực hỗ trợ hoạt động dưới biển là một trong những trọng tâm của công ty.

Theo ông, hệ thống LPM được phát triển nhằm nâng cao khả năng tàng hình và nhận thức tình huống của tàu ngầm, qua đó đáp ứng yêu cầu hoạt động của hạm đội trong dài hạn.

Hỗ trợ các hệ thống Type 20 và Type 24

Theo hợp đồng trị giá 139 triệu USD do Bộ chỉ huy Hệ thống Hải quân trên biển (Naval Sea Systems Command) trao, L3Harris sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống cột ăng-ten và cảm biến cấu hình thấp Type 20 và Type 24.

Phạm vi công việc bao gồm thiết kế, thử nghiệm hệ thống và hỗ trợ trong quá trình bàn giao cho các đơn vị vận hành của Hải quân Mỹ. L3Harris cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất và tích hợp khi Hải quân triển khai các chương trình tàu ngầm thế hệ mới.

Các hệ thống cột này cung cấp thêm dữ liệu cảm biến cho thủy thủ đoàn, phục vụ hoạt động thu thập thông tin và giám sát trong quá trình tàu ngầm hoạt động dưới nước.

Thiết kế dạng ống lồng cho phép các cảm biến được đưa lên vị trí cao hơn so với thân tàu khi cần thiết, trong khi phần thân chính của hệ thống vẫn nằm dưới mặt nước. Cấu hình này góp phần hạn chế mức độ lộ diện của tàu ngầm trong quá trình thu thập dữ liệu từ môi trường bên trên mặt nước.

L3Harris mở rộng sản xuất linh kiện tên lửa

Ở một diễn biến khác, L3Harris đã ký thỏa thuận nhiều năm với Bộ phận Vũ khí thuộc Trung tâm Tác chiến Không quân Hải quân Mỹ tại China Lake để sản xuất các linh kiện tên lửa cho kho vũ khí của Mỹ, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk do Raytheon sản xuất.

L3Harris cho biết công ty đã cung cấp linh kiện cho chương trình Tomahawk trong hơn 30 năm. Các sản phẩm bao gồm động cơ đẩy phụ nhiên liệu rắn Mk 135 và đầu đạn nổ mảnh. Công ty cũng hợp tác với Bộ phận Indian Head thuộc Trung tâm Tác chiến Hải quân trên mặt nước để mở rộng sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn hai lực đẩy Mk 104. Các động cơ này đảm nhiệm vai trò cung cấp lực đẩy giai đoạn hai cho dòng tên lửa Standard của Raytheon. L3Harris khẳng định, các thỏa thuận mới sẽ giúp công ty mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời hỗ trợ chuỗi cung ứng phục vụ các chương trình vũ khí của Hải quân Mỹ.

Ông Scott Alexander, Chủ tịch mảng Hệ thống Đẩy và Giải pháp Tên lửa của L3Harris, cho rằng việc hợp tác với các đơn vị thuộc Hải quân Mỹ sẽ giúp công ty tăng năng lực sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của những chương trình quốc phòng. Hợp đồng mới về hệ thống cột cảm biến tàu ngầm được công bố sau một hợp đồng khác của L3Harris hồi tháng 7, liên quan đến việc cung cấp hệ thống giám sát pin cho các chương trình tàu ngầm lớp Virginia và Columbia.