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Mỹ thúc đẩy đưa taxi bay và máy bay siêu thanh ra thị trường

Thứ Tư, 06:33, 22/07/2026
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VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các quy định pháp lý và cấp chứng nhận nhằm sớm đưa taxi bay cùng máy bay siêu thanh thế hệ mới vào vận hành thương mại.

Tại Triển lãm Hàng không ở Anh, đại diện Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp triển khai taxi bay, máy bay siêu thanh, đẩy mạnh các đợt phóng vũ trụ và mở rộng hoạt động của máy bay không người lái.

Lãnh đạo cơ quan này khẳng định giới chức hàng không Mỹ đang chủ động tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục cấp phép, đồng thời cam kết không áp đặt các tiêu chí quá cứng nhắc để ngành công nghiệp tự do thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

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Chiếc taxi bay điện của Joby bay lượn trên thành phố New York (Mỹ) - Ảnh: JOBY AVIATION

Thử nghiệm quy mô lớn để cấp phép cho taxi bay

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã khởi động chương trình thử nghiệm nhằm hỗ trợ các dòng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện. Dữ liệu thu thập từ 8 doanh nghiệp đối tác tại 26 bang sẽ làm cơ sở cho việc cấp chứng nhận, với mục tiêu đưa phương tiện mới vào luồng không lưu quốc gia một cách an toàn và hiệu quả.

Hiện các đơn vị sản xuất taxi bay đang chạy đua xin phê duyệt thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị nhanh chóng, giúp hành khách tránh ùn tắc giao thông khi đi ra sân bay hoặc di chuyển chặng ngắn.

Lộ trình đưa máy bay siêu thanh trở lại thị trường

Đối với máy bay siêu thanh, tháng 6 vừa qua, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã đề xuất quy định đầu tiên trong hai quy định cần thiết để dỡ bỏ lệnh cấm bay siêu thanh trên đất liền được áp dụng từ năm 1973. Cơ quan này dự kiến sẽ tiếp tục đề xuất quy định về ngưỡng tiếng ồn khi cất cánh, hạ cánh và bay hành trình siêu thanh, đồng thời hoàn tất cả hai quy định vào giữa năm 2027. Sau đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cùng các cơ quan quản lý liên quan sẽ tiến hành cấp chứng nhận đối với các mẫu máy bay siêu thanh mới.

Kỷ nguyên khai thác thương mại của máy bay siêu thanh đã kết thúc từ năm 2003 khi dòng máy bay Concorde, do Hãng hàng không Pháp và Hãng hàng không Anh khai thác, chính thức ngừng hoạt động sau 27 năm phục vụ.

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Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Trần Phương/VOV-Washington
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