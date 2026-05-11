Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

Thứ Hai, 11:43, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Tập đoàn ô tô Hàn Quốc Hyundai cho biết vừa ký kết một thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Đại Hàn (KAI) về việc hợp tác nghiên cứu – phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến (AAM).

huyndai va kai hop tac phat trien taxi bay tai han quoc hinh anh 1
Một mẫu taxi bay do Supernal ra mắt vào năm 2024. Ảnh: Hyundai

Đây là một khái niệm vận tải hàng không thế hệ mới, còn được gọi là taxi bay, sử dụng các loại máy bay mang tính cách mạng có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng bằng động cơ điện (eVTOL - electric Vertical Take-off and Landing), nhằm vận chuyển hành khách và hàng hóa một cách an toàn, bền vững tại các đô thị, ngoại ô và khu vực khó tiếp cận.

Thỏa thuận này quy định việc sử dụng công nghệ liên quan hệ thống truyền động điện tiên tiến của Hyundai và công nghệ máy bay hàng đầu của KAI để tạo ra một loại taxi bay có tính cạnh tranh cao, hướng tới thương mại hóa trong thời gian sớm nhất có thể.

Cụ thể, trong dự án phát triển chung nêu trên, các taxi bay đầu tiên sẽ sử dụng thân vỏ do KAI phối hợp với Supernal – một công ty con của Hyundai tại Mỹ, thiết kế - chế tạo và động cơ điện do Hyundai và KIA đang liên kết nghiên cứu.

Đại diện của Hyundai và KAI bày tỏ hy vọng việc kết hợp giữa công nghệ hệ thống cánh cố định và cánh quạt quay của KAI với khả năng sản xuất hàng loạt và kỹ thuật động cơ của Hyundai có thể tạo ra Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến độc đáo có tính an toàn cao của Hàn Quốc với tên gọi K-AAM. Hyundai và KAI cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Hàn Quốc thúc đẩy dự án đóng tàu ngầm hạt nhân
VOV.VN - Hôm nay 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du tới Mỹ nhằm thực hiện 2 mục tiêu quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự.

Nhật Bản sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí
VOV.VN - Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, sau khi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài được sửa đổi, sự hiện diện và sức cạnh tranh của nước này trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới sẽ tăng lên đáng kể.

Chiến đấu cơ KF-21 của Hàn Quốc chính thức được công nhận đạt chuẩn thực chiến
VOV.VN - Hôm nay (7/5), Tổng cục trang thiết bị quốc phòng Hàn Quốc thông báo máy bay chiến đấu đa năng KF-21 do nước này tự nghiên cứu – phát triển – chế tạo đã vượt qua cửa ải cuối cùng của chương trình phát triển và được công nhận là "phù hợp tác chiến". 

