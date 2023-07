Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh của IS ở miền Đông Syria

Thông báo của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết cuộc không kích diễn ra trong vòng 2 giờ đã tiêu diệt Usamah al-Muhajir, một thủ lĩnh của IS ở miền Đông Syria.

Binh sĩ Mỹ tại Syria. Ảnh: Military

Washington trong vòng 1 năm qua đã đẩy nhanh các cuộc không kích và chiến dịch chống lại các phần tử IS ở Syria, tiêu diệt và bắt giữ nhiều thủ lĩnh của tổ chức này vốn tìm cách trú ẩn tại các khu vực do các nhóm vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. IS mất phần lãnh thổ cuối cùng của mình ở Syria năm 2019.

IS từng kiểm soát một phần ba Iraq và Syria hồi năm 2014. Mặc dù tổ chức này đã bị đánh bại ở cả hai quốc gia trên, các phần tử IS vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

Giới chức quân sự Mỹ coi IS là mối đe dọa đáng kể ở khu vực mặc dù năng lực và khả năng tái thiết mạng lưới của tổ chức này đã suy yếu.