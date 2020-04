Mỹ tố Trung Quốc cản trở điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Nhận định trên "The Ingraham Angle" của Fox News hôm 22/4 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Trung Quốc đã không tạo ra "sự minh bạch và cởi mở cần thiết" liên quan đến đại dịch Covid-19, được cho là bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán và sau đó lan rộng ra toàn thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP

Ông Pompeo là một trong những người chỉ trích Trung Quốc nhiều nhất về dịch Covid-19 khi cùng với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ đã công kích Bắc Kinh và ủng hộ thuyết âm mưu rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã "rò rỉ từ một phóng thí nghiệm khoa học ở Vũ Hán". Hiện vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho giả thuyết trên, song điều đó không ngăn được Tổng thống Trump và ông Pompeo ám chỉ đến việc này.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết: "Thậm chí cho tới nay, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa cho phép các nhà khoa học Mỹ vào nước này, không chỉ là tới phòng thí nghiệm Vũ Hán mà là bất kỳ nơi nào cần thiết để tìm hiểu về virus SARS-CoV-2 cũng như nguồn gốc của nó".

Tuy nhiên, ông Pompeo không nêu chi tiết các yêu cầu mà các nhà khoa học Mỹ đưa ra để đến Trung Quốc.

Các nhà chức trách địa phương tại Vũ Hán và chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc đã không báo cáo kịp thời cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như các quốc gia khác về mức độ nghiêm trọng và quy mô của dịch Covid-19. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc đã không báo cáo chính xác số liệu các ca tử vong trong dịch bệnh này. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ mọi chỉ trích trên.

Tổng thống Trump từng nhận định đội ngũ của WHO lẽ ra nên đến thực địa tại Trung Quốc để nghiên cứu thêm về virus. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không cho phép các bác sĩ của WHO và các nhà dịch tễ học đến nước này cho tới tận giữa tháng 2 - thời điểm mà dịch bệnh có thể đang trên đà trở thành một đại dịch toàn cầu.

Trên thực tế, đội ngũ của WHO đã tiến hành một chuyến khảo sát thực địa tới Vũ Hán từ 20 - 23/1 để tham gia một cuộc họp khẩn cấp đánh giá về việc liệu có cần thiết ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây nên hay không - điều mà WHO đã thực hiện 1 tuần sau đó vào ngày 30/1.

Đến nay, Mỹ là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 với hơn 880.000 ca mắc và gần 50.000 ca tử vong./.