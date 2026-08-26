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Mỹ tuyên bố rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 06:43, 26/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được phá hủy hoặc rà phá.

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Iran không được tiếp tục rải thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này. 

my tuyen bo ra pha toan bo thuy loi tai eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vừa được Hải quân Mỹ thông báo rằng toàn bộ thủy lôi trong vùng biển quốc tế tại eo biển Hormuz đã được loại bỏ hoặc kích nổ.

Theo Tổng thống Mỹ, Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hoặc phương tiện nào tiếp tục rải thủy lôi sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Ông Donald Trump khẳng định Mỹ đang thực hiện chính sách “không khoan nhượng” đối với hoạt động rải thủy lôi và cho biết Lực lượng Không gian Mỹ đang theo dõi “từng mét vuông” tại eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng quân sự của nhau trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tiếp tục xảy ra và hai bên cạnh tranh quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.

Eo biển Hormuz có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng thế giới. Trước khi chiến tranh nổ ra, hơn 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua tuyến đường này, tương đương khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu.

Tuy nhiên, số liệu thống kê sơ bộ cho thấy lượng dầu vận chuyển qua Hormuz trong ngày 24/8 chỉ đạt khoảng 5 triệu thùng/ngày, tức chỉ bằng khoảng một phần tư so với trước chiến tranh.

Quang Trung/VOV-Washington
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