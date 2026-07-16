Mỹ và Iran giao chiến ngày thứ 5 liên tiếp

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận hàng loạt thành phố, đô thị và khu dân cư ở nước này đã trở thành mục tiêu tập kích của không quân Mỹ. Trong vài giờ qua, nổ lớn được ghi nhận tại hàng chục khu vực ven biển phía Nam cũng như nằm sâu trong lãnh thổ Iran, trong đó có tỉnh Lorestan ở phía Tây và tỉnh Semnan ở phía Bắc. Đặc biệt, hệ thống phòng không đã lần đầu được kích hoạt tại khu vực thủ đô Tehran, dấu hiệu cho thấy chiến dịch tập kích của Mỹ có thể đã nhắm đến các cơ quan đầu não của chính quyền Iran. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các đòn tập kích mới gây ra, chưa được công bố.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Trước đó, giới chức Iran đêm qua thông báo hoạt động tấn công của quân đội Mỹ trong 4 ngày qua đã khiến gần 300 người thương vong, trong đó có 7 binh sĩ và 30 dân thường thiệt mạng. Thiệt hại vật chất được đánh giá là nặng nề, với nhiều công trình dân sự bị phá hủy hoặc hư hại.

Về các cuộc tấn công trả đũa của Iran, một số nguồn tin khu vực khẳng định, Iran sáng nay đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công 2 nước vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain. Tại Kuwait, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch. Còn tại Bahrain, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, cảnh báo hoạt động tập kích từ bên ngoài. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác chưa được công bố. Iran cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về hoạt động tấn công trả đũa.

Về eo biển Hormuz, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akrami-Nia đêm 15/7 khẳng định vùng biển này sẽ không được mở lại, trước khi Mỹ chấp nhận các điều kiện liên quan do Iran đưa ra. Ông Akrami-Nia nhấn mạnh Mỹ cần phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng trước, bao gồm dừng toàn bộ hành động thù địch và chấp nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo Hormuz. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố eo Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn tấn công hoặc đe dọa tấn công Iran.