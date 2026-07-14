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Nóng thế giới ngày 14/7: Mỹ dội đòn không kích mới, Iran lập tức trả đũa

Thứ Ba, 05:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran, Iran tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông; Nga phá hủy mục tiêu quân sự của Ukraine tại cảng Chernomorsk ...

Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran: Sáng sớm 13/7, lực lượng Mỹ tuyên bố đã phát động đợt tấn công mới và là đợt thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua nhằm vào Iran.

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết đợt tập kích mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhắm vào các thủy thủ và tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các khu vực ven biển phía Nam nước này đã bị tập kích. Hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Qeshm, Jask, thành phố Sirik và cảng Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố.

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Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: Reuters

Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh ác liệt, LHQ kêu gọi lập tức ngừng bắn: Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thực thi ngay một lệnh ngừng bắn tại vùng Vịnh trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh dữ dội ngày 12/7. Xung đột leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn với những hệ lụy nghiêm trọng đối với khu vực và kinh tế toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ngày 12/7 đã kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn tức thì tại vùng Vịnh. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh cảnh báo việc bùng phát xung đột quy mô lớn sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho người dân khu vực cũng như nền kinh tế toàn cầu. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh dữ dội ngày 12/7, lần thứ 3 trong tuần. 

Iran tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông: Iran vừa tuyên bố đã tấn công loạt mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông. Động thái nhằm đáp trả đòn không kích của quân đội Mỹ vào Iran sáng sớm 13/7. Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết mục tiêu trả đũa của lực lượng này gồm có căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan, Trung tâm chỉ huy và điều hành máy bay không người lái của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, một số căn cứ do Mỹ vận hành tại Kuwait, trong đó có căn cứ không quân Ali Al Salem.

Mỹ tuyên bố hoàn tất đợt không kích mới vào Iran: Quân đội Mỹ ngày 12/7 cho biết, các lực lượng nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời thông báo đây là chiến dịch đáp trả vụ việc liên quan đến một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc tấn công được tiến hành sau vụ tàu container GFS Galaxy treo cờ Síp bị chặn trên eo biển Hormuz. Phía Mỹ cho rằng đây là lý do trực tiếp dẫn đến chiến dịch quân sự mới nhất. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã bắn cảnh cáo và chặn tàu GFS Galaxy vì tàu di chuyển trên tuyến hàng hải mà Tehran cho là không được phép.

Phản ứng của Iran trước đòn không kích mới nhất từ Mỹ: Iran cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế sau các cuộc không kích nhằm vào nước này, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ các hoạt động quân sự chống Tehran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

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Iran tấn công các căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AP

Bộ Ngoại giao Iran ngày 12/7 ra tuyên bố lên án các cuộc không kích của Mỹ trong vòng 24 giờ trước đó, cho rằng Washington đã vi phạm luật pháp quốc tế và những cam kết liên quan đến thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, chỉ 25 ngày sau khi ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến sự, Mỹ đã "vi phạm gần như toàn bộ các điều khoản" của thỏa thuận này.

Mỹ - Iran gia tăng cường độ tấn công, Qatar cảnh báo rút khỏi vai trò trung gian: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một giai đoạn mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực Vùng Vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm.

Đáng chú ý, Qatar và Oman, hai quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, cũng bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sau khi lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công, Qatar ngày 12/7 tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Oman đã triệu Đại sứ Iran để phản đối các vụ tập kích bằng máy bay không người lái.

Iran công bố thương vong trong đòn không kích mới nhất của Mỹ: Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran hồi sáng sớm 13/7. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Washington sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công chống Iran.

Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ mọi địa điểm khởi phát các đòn tấn công của Mỹ chống Iran đều bị coi là mục tiêu trả đũa hợp pháp của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng trong khu vực không nên cho phép Mỹ hay bất kỳ bên thứ 3 nào khác, sử dụng lãnh thổ hay cơ sở vật chất, để phát động tấn công chống Iran.

Ông Trump: Iran từng đồng ý với một "thỏa thuận hoàn hảo": Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã nhất trí với một "thỏa thuận hoàn hảo" theo quan điểm của Washington trước khi xảy ra vụ việc liên quan đến một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cửa đối với các tàu thuyền quốc tế.

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Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

"Họ đã đồng ý với một thỏa thuận ngày 12/7. Một thỏa thuận hoàn hảo đối với chúng tôi. Không hạt nhân. Không điều này. Không điều kia. Không còn gì cả. Họ từ bỏ mọi thứ. Sau đó họ rời khỏi phòng họp và chỉ trong vòng một giờ đã phóng một máy bay không người lái nhằm vào một con tàu", ông Trump nói.

Nga phá hủy mục tiêu quân sự của Ukraine tại cảng Chernomorsk bằng UAV tích hợp AI: Nga cho biết đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào cảng Chernomorsk ở tỉnh Odessa của Ukraine, sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát thế hệ mới được cho là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đánh trúng nhiều tàu neo đậu tại khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/7 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cảng Chernomorsk, với mục tiêu làm suy giảm năng lực vận chuyển vũ khí và khí tài quân sự của Ukraine tại khu vực tác chiến trên Biển Đen.

Nga cáo buộc phương Tây muốn "xóa bỏ" văn hóa Nga, viết lại lịch sử: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước phương Tây đang tìm cách xóa bỏ văn hóa Nga và viết lại lịch sử nhằm ngăn cản nước này kết nối sức mạnh từ quá khứ.

Trong cuộc phỏng vấn với blogger Olga Blagoveshchenskaya, bà Zakharova nói: "Tôi tin rằng đó là lý do họ muốn viết lại lịch sử của chúng ta. Họ phá hủy các tượng đài, tìm cách xóa bỏ văn hóa và về cơ bản tước đi cơ hội để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng của mình trong không gian thông tin. Chúng ta vẫn luôn làm điều đó, nhưng lại phải đối mặt với sự công kích dữ dội. Mục tiêu của họ là khiến chúng ta không thể tìm thấy sức mạnh từ lịch sử của mình, quay lưng với quá khứ, lãng quên và viết lại nó".

Trung Quốc phát cảnh báo đỏ sau bão Bavi, nguy cơ lũ quét và sạt lở gia tăng: Trung Quốc tối 12/7 đã liên tiếp ban hành hai cảnh báo màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, về lũ quét và thiên tai địa chất, khi mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực sau bão Bavi.

Cảnh báo màu đỏ về lũ quét, do Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc ban hành chiều tối 12/7, cảnh báo nguy cơ lũ quét rất cao ở một số khu vực thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và An Huy từ 20h ngày 12/7 đến 20h ngày 13/7. Trong khi đó, cảnh báo màu đỏ về thiên tai địa chất, do Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Cục Khí tượng Trung Quốc ban hành cùng thời điểm, nhấn mạnh nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao tại nhiều khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Chiết Giang, An Huy...

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Nóng thế giới 13/7: Giao tranh Mỹ và Iran lan ra khắp vùng Vịnh

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 13/7/2026): 14 nước ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông; Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi trả thù cho cha; Nga tập kích Ukraine; Thượng nghị sĩ Mỹ đột tử; Bão Bavi đổ bộ vào Trung Quốc…

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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