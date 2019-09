Mỹ và Saudi Arabia thảo luận việc quân đội Mỹ “trở lại” vùng Vịnh

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 25/9 có cuộc thảo luận qua điện thoại về khả năng triển khai quân đội Mỹ tới quốc gia Arab vùng Vịnh này.

(Ảnh: Military Times)

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, nước này sẽ làm mọi thứ cần thiết để giúp Saudi Arabia tự vệ, đồng thời cảnh báo Iran kiềm chế các hành vi gây hấn của mình. Ông Esper cũng cảm ơn Saudi Arabia vì đã gia nhập liên minh quốc tế vì an ninh và an toàn hàng hải, cũng như vai trò của nước này trong việc đóng góp cho an ninh hàng hải và thương mại toàn cầu.



Về phần mình, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho rằng cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của nước này hôm 14/9 là một sự leo thang nguy hiểm đối với thế giới, đòi hỏi một lập trường mạnh mẽ nhằm giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế.

Tháng 6 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo sẽ triển khai khoảng 500 binh sĩ Mỹ đến căn cứ không quân “Hoàng tử Sultan” ở phía Đông thủ đô Riyadh. Theo truyền thông địa phương, căn cứ này từng là trung tâm sức mạnh không quân của Mỹ ở Trung Đông vào thập niên 1990, nhưng đã không còn được Mỹ sử dụng sau khi chính quyền cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003. Sự trở lại của quân đội Mỹ tại Saudi Arabia được xem là một phần nỗ lực của những nước này nhằm chống lại Iran./.