Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ khởi động giai đoạn đầu thiết lập “Vùng an toàn” ở Syria

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí khởi động giai đoạn đầu tiên cho thỏa thuận “Vùng an toàn” ở miền Bắc Syria. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tại cuộc điện đàm, người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước đã nhất trí triển khai giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận “Vùng an toàn” ở miền Bắc Syria kể từ ngày 21/8. Bên cạnh đó, phái đoàn quân sự của hai nước sẽ tiếp tục gặp nhau ở Ankara để thảo luận các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận “Vùng an toàn” ở miền Bắc Syria.

Phần lớn khu vực Đông Bắc Syria nằm trong sự kiểm soát của lực lượng người Kurd. Ảnh: AP.

Theo ông Hulusi Akar, “vùng an toàn” phía Đông sông Euphrates ở Syria nên được thiết lập trong khuôn khổ các nguyên tắc đã được hai bên nhất trí để không mất nhiều thời gian. Trước đó ngày 7/8, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đồng ý thiết lập một khu vực an toàn và phát triển một “hành lang hòa bình” ở miền bắc Syria.

Theo các điều khoản của thỏa thuận đạt được, hai bên sẽ sử dụng trung tâm điều phối, có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho một khu vực an toàn, với mục tiêu là tạo ra vùng đệm giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực do Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) kiểm soát, một lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào nhóm các tổ chức khủng bố./.