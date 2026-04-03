Mỹ xem xét cấm vĩnh viễn túi khí ô tô từ Trung Quốc sau loạt tai nạn chết người

Thứ Sáu, 05:56, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ ngày 2/4 cho biết đang xem xét ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bộ phận bơm túi khí thay thế do một nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp, sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Theo Cơ quan An toàn giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ, các bộ phận này được sản xuất bởi công ty Hệ thống An toàn ô tô Detiannuo tỉnh Cát Lâm (DTN) và có liên quan đến ít nhất 12 vụ tai nạn tại Mỹ kể từ tháng 5/2023, trong đó có 10 trường hợp tử vong và nhiều người bị thương nặng. Nguyên nhân được xác định là do bộ phận bơm túi khí bị vỡ khi kích hoạt, gây ra các mảnh kim loại văng ra với lực lớn.

Ảnh minh họa: AP

Các linh kiện nguy hiểm này được cho là đã nhập khẩu trái phép vào thị trường Mỹ và được sử dụng trong quá trình sửa chữa, thay thế túi khí cho xe. Điều này khiến nguy cơ mất an toàn gia tăng, đặc biệt khi người tiêu dùng không nhận biết được nguồn gốc linh kiện.

Đáng chú ý, toàn bộ các trường hợp tử vong được ghi nhận xảy ra trên các phương tiện thuộc hai hãng xe lớn là General Motors (GM) và Hyundai Motor. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhấn mạnh vấn đề không nằm ở nhà sản xuất ô tô, mà ở các linh kiện thay thế không đạt chuẩn được lắp đặt sau đó.

Cơ quan an toàn giao thông Mỹ cho biết cho biết đang cân nhắc các biện pháp mạnh, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn đối với sản phẩm của công ty Trung Quốc, nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục xảy ra các tai nạn tương tự. Cơ quan này cũng cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi thay thế linh kiện xe, chỉ nên sử dụng phụ tùng chính hãng hoặc từ các nhà cung cấp được chứng nhận.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Không phải Takata, gần 7 triệu ô tô có thể bị triệu hồi do sở hữu loại túi khí này
VOV.VN - Theo một thống kê, có ít nhất 6,7 triệu ô tô đã được trang bị túi khí ARC - loại túi khí vừa bị phát hiện có vấn đề về khả năng phát nổ tương tự như loại túi khí Takata trước đây.

Mitsubishi triệu hồi ô tô hơn 20 năm tuổi tại Việt Nam để thay túi khí
VOV.VN - Mitsubishi vừa công bố 3 đợt triệu hồi cùng lúc dành cho tổng số 312 xe tại Việt Nam, trong đó có các mẫu Colt và Pajero sản xuất từ năm 1998 và 1999.

Triệu hồi hàng triệu ô tô GM tại Trung Quốc vì lỗi túi khí
VOV.VN - Những xe bị triệu hồi vì lỗi túi khí do nhà sản xuất Takata của Nhật Bản cung cấp. 

