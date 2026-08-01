English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ yêu cầu đặt cọc 20.000 USD khi xin visa đối với công dân 50 quốc gia

Thứ Bảy, 19:30, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức duy trì lâu dài chương trình yêu cầu đặt cọc bảo lãnh đối với người xin thị thực không định cư từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm. 

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang có hiệu lực từ ngày 3/8, các viên chức lãnh sự Mỹ sẽ được quyền yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác (B1/B2) đặt cọc một khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 USD như một điều kiện để được cấp visa. Mức đặt cọc cụ thể sẽ do viên chức lãnh sự quyết định đối với từng trường hợp.

my yeu cau dat coc 20.000 usd khi xin visa doi voi cong dan 50 quoc gia hinh anh 1
Con dấu Bộ Ngoại giao Mỹ trang trí trên bục phát biểu tại phòng họp báo cơ quan này ở Washington. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm triển khai từ năm 2025 đã chứng minh đây là công cụ hiệu quả nhằm bảo đảm người mang thị thực tuân thủ quy định nhập cư, đặc biệt là hạn chế tình trạng lưu trú quá thời hạn cho phép. So với giai đoạn thí điểm, quy định mới nâng mức tiền bảo lãnh tối đa từ 15.000 USD lên 20.000 USD, đồng thời loại bỏ mức đặt cọc thấp nhất là 5.000 USD. Danh sách áp dụng gồm 50 quốc gia, trong đó có khoảng 30 nước châu Phi.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng biện pháp này sẽ góp phần tăng cường quản lý nhập cư và giảm tình trạng vi phạm quy định về thị thực. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng quy định mới sẽ làm gia tăng chi phí, gây khó khăn cho hoạt động đi lại hợp pháp và hạn chế cơ hội tiếp cận nước Mỹ của công dân các nước bị áp dụng.

Động thái này là một phần trong loạt biện pháp siết chặt chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Trump. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát nhập cư trái phép, chính quyền Mỹ cũng đã áp dụng nhiều quy định mới đối với người nhập cư hợp pháp, như tăng lệ phí đối với một số loại thị thực và mở rộng việc rà soát thông tin trên mạng xã hội của người xin thị thực trước khi quyết định cấp phép nhập cảnh.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa
Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ mở rộng chương trình “đặt cọc visa” đối với công dân từ 50 quốc gia kể từ ngày 2/4, yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác phải nộp khoản bảo lãnh lên tới 15 ngàn đô la trước khi được cấp visa.

Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ mở rộng chương trình “đặt cọc visa” đối với công dân từ 50 quốc gia kể từ ngày 2/4, yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác phải nộp khoản bảo lãnh lên tới 15 ngàn đô la trước khi được cấp visa.

EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa
EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 24/12 đã có phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 công dân của khối, trong đó có cựu Ủy viên châu Thierry Breton. Diễn biến mới nhất này một lần nữa cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ nét trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa

EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 24/12 đã có phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 công dân của khối, trong đó có cựu Ủy viên châu Thierry Breton. Diễn biến mới nhất này một lần nữa cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ nét trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ
Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động nhập cư vào Mỹ. Theo đó, lệ phí thị thực sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 USD. Thay đổi này được dự báo sẽ tác động lớn tới các lao động Ấn Độ tại Mỹ, nhóm có số lượng đông đảo.

Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ

Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động nhập cư vào Mỹ. Theo đó, lệ phí thị thực sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 USD. Thay đổi này được dự báo sẽ tác động lớn tới các lao động Ấn Độ tại Mỹ, nhóm có số lượng đông đảo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ