Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

Các cuộc dàn xếp về vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, theo tờ New York Times, mặc dù chưa có ngày cụ thể nào được thống nhất.

Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP.

Theo các quan chức, Mỹ đã gây áp lực lên Iran để tạm dừng làm giàu urani trong 20 năm trong các cuộc thương lượng được tổ chức tại Islamabad, Pakistan, vào cuối tuần qua.

Trong một phản hồi chính thức được gửi vào ngày 13/4, Iran đã đề nghị thời gian tạm dừng ngắn hơn nhiều, tối đa là 5 năm, theo hai quan chức cấp cao của Iran và một quan chức Mỹ. Quan chức Mỹ cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này. Washington cũng yêu cầu Tehran loại bỏ urani được được làm giàu cao khỏi lãnh thổ của mình.

Theo báo cáo, Iran đã phản đối, khẳng định vật liệu này phải được giữ lại trong nước, đồng thời đề nghị pha loãng đáng kể xuống mức không thích hợp cho chế tạo vũ khí. Các quan chức Mỹ lập luận rằng mối lo ngại vẫn là Iran sẽ giữ khả năng tái làm giàu vật liệu này trong tương lai.

“Một thỏa thuận lớn”

Phát biểu với người dẫn chương trình của kênh Fox News hôm 13/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã có tiến triển trong các cuộc thảo luận với Islamabad và mô tả “một số cuộc trò chuyện tốt” với các quan chức Iran.

Ông Vance tuyên bố rằng “giờ đây bóng đang ở trong phần sân của Iran”, và nói thêm rằng câu hỏi then chốt là liệu Tehran có thể hiện đủ sự linh hoạt để thúc đẩy tiến trình này hay không. Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết Iran đã thể hiện một số thiện chí điều chỉnh lập trường nhưng “chưa đủ”. Về triển vọng nối lại đàm phán, ông nói rằng câu hỏi đó “tốt nhất nên hỏi phía Iran”.

Khi được hỏi về eo biển Hormuz, ông Vance cho biết tình trạng của nó sẽ là trọng tâm của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào. Ông nói thêm rằng “có thể đạt được một thỏa thuận lớn”, nhưng nhấn mạnh rằng trách nhiệm hiện thuộc về Iran trong việc biến điều đó thành hiện thực.

Trang Axios cho hay, người Iran tin rằng họ đã tiến gần đến một thỏa thuận sơ bộ vào sáng 12/4 và họ đã bị bất ngờ về cuộc họp báo của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mà trong đó ông Vance không đưa ra bất cứ chỉ dấu nào cho thấy thỏa thuận đã cận kề, đồng thời ông quuy trách nhiệm cho Iran về tình trạng không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Haqan Fidan nói với hãng thông tấn Anadolu rằng “quan điểm ban đầu do các bên đưa ra thường có chút tối đa, sau đó các bên sẽ cố gắng tìm tiếng nói chung với sự hậu thuẫn của các bên trung gian hòa giải. Cá nhân ngoại trưởng cho rằng ông thấy hai bên đều chân thành trong nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng chiến.