中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ yêu cầu Iran đóng băng việc làm giàu urani trong 20 năm, Tehran đề xuất 5 năm

Thứ Ba, 10:44, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.

Các cuộc dàn xếp về vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, theo tờ New York Times, mặc dù chưa có ngày cụ thể nào được thống nhất.

my yeu cau iran dong bang viec lam giau urani trong 20 nam, tehran de xuat 5 nam hinh anh 1
Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP.

Theo các quan chức, Mỹ  đã gây áp lực lên Iran để tạm dừng làm giàu urani trong 20 năm trong các cuộc thương lượng được tổ chức tại Islamabad, Pakistan, vào cuối tuần qua.

Trong một phản hồi chính thức được gửi vào ngày 13/4, Iran đã đề nghị thời gian tạm dừng ngắn hơn nhiều, tối đa là 5 năm, theo hai quan chức cấp cao của Iran và một quan chức Mỹ. Quan chức Mỹ cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này. Washington cũng yêu cầu Tehran loại bỏ urani được được làm giàu cao khỏi lãnh thổ của mình.

Theo báo cáo, Iran đã phản đối, khẳng định vật liệu này phải được giữ lại trong nước, đồng thời đề nghị pha loãng đáng kể xuống mức không thích hợp cho chế tạo vũ khí. Các quan chức Mỹ lập luận rằng mối lo ngại vẫn là Iran sẽ giữ khả năng tái làm giàu vật liệu này trong tương lai.

“Một thỏa thuận lớn”

Phát biểu với người dẫn chương trình của kênh Fox News hôm 13/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã có tiến triển trong các cuộc thảo luận với Islamabad và mô tả “một số cuộc trò chuyện tốt” với các quan chức Iran.

Ông Vance tuyên bố rằng “giờ đây bóng đang ở trong phần sân của Iran”, và nói thêm rằng câu hỏi then chốt là liệu Tehran có thể hiện đủ sự linh hoạt để thúc đẩy tiến trình này hay không. Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết Iran đã thể hiện một số thiện chí điều chỉnh lập trường nhưng “chưa đủ”. Về triển vọng nối lại đàm phán, ông nói rằng câu hỏi đó “tốt nhất nên hỏi phía Iran”.

Khi được hỏi về eo biển Hormuz, ông Vance cho biết tình trạng của nó sẽ là trọng tâm của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào. Ông nói thêm rằng “có thể đạt được một thỏa thuận lớn”, nhưng nhấn mạnh rằng trách nhiệm hiện thuộc về Iran trong việc biến điều đó thành hiện thực.

Trang Axios cho hay, người Iran tin rằng họ đã tiến gần đến một thỏa thuận sơ bộ vào sáng 12/4 và họ đã bị bất ngờ về cuộc họp báo của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mà trong đó ông Vance không đưa ra bất cứ chỉ dấu nào cho thấy thỏa thuận đã cận kề, đồng thời ông quuy trách nhiệm cho Iran về tình trạng không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Haqan Fidan nói với hãng thông tấn Anadolu rằng “quan điểm ban đầu do các bên đưa ra thường có chút tối đa, sau đó các bên sẽ cố gắng tìm tiếng nói chung với sự hậu thuẫn của các bên trung gian hòa giải. Cá nhân ngoại trưởng cho rằng ông thấy hai bên đều chân thành trong nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng chiến.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Iran bác thông tin đàm phán với Mỹ đổ vỡ vì vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran bác thông tin từ phía Mỹ cho rằng đàm phán tại Islamabad đổ vỡ do vấn đề hạt nhân, khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chỉ phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Mỹ tuyên bố phong toả eo biển Hormuz, nói Iran không sẵn sàng từ bỏ hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump sáng 12/4 tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa tàu thuyền qua eo biển Hormuz, ngay sau khi đàm phán với Iran tại Islamabad không đạt kết quả. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra qua điểm của mình về chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ - Iran trực tiếp đàm phán với sự có mặt của quan chức Pakistan

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận với CNN hôm 11/4 rằng đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra với sự trung gian hòa giải của Pakistan.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ