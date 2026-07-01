Myanmar bác bỏ yêu cầu gặp bà Aung San Suu Kyi của Đặc phái viên ASEAN

Thông tấn xã Philippines trích phát biểu hôm 30/6 của người phát ngôn Myanmar, ông Khaing Khaing Soe trên tờ New Day Myanmar (Myanmar) cho biết, cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đang thụ án tù và chỉ có thể gặp gỡ những người khác sau khi mãn hạn tù.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro, kiêm Đặc phái viên ASEAN về Myanmar

Philippines, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN, chưa có phản ứng trước thông tin này, nhưng cho biết vẫn cam kết thực hiện Kế hoạch Hòa bình 5 điểm (5PC) của ASEAN tại Myanmar và sẽ tiếp tục tham gia đối thoại với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả chính quyền Myanmar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề ASEAN của Philippines Dax Imperial trước đó nhấn mạnh, Philippines hoan nghênh việc ân xá cho khoảng 4.500 tù nhân và việc chuyển bà Aung San Suu Kyi từ trại giam sang quản thúc tại gia. Những hành động như vậy là cần thiết để thúc đẩy đối thoại chính trị, đồng thời tiếp tục kêu gọi thả các tù nhân còn lại, bao gồm bà Aung San Suu Kyi.

Nghị quyết 5 điểm được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng và tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại Myanmar.