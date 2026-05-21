NASA tăng tốc chuẩn bị cho chương trình đổ bộ Mặt Trăng Artemis III

Giới chức quản lý NASA thông báo lộ trình thực hiện chuyến bay thử nghiệm có phi hành đoàn thứ hai mang tên Artemis III vào năm 2027, sẽ đóng vai trò bước đệm cốt lõi cho mục tiêu đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2028.

Nguồn tin từ cơ quan này cho biết, Artemis III sẽ là nhiệm vụ thứ ba thuộc chương trình Artemis và là chuyến bay có người lái thứ hai của chương trình này. NASA dự kiến sử dụng các chuyến đổ bộ có người lái và không người lái để xây dựng căn cứ Mặt Trăng trị giá khoảng 20 tỷ USD gần cực Nam của Mặt Trăng, phục vụ các sứ mệnh thám hiểm sâu hơn trong tương lai, bao gồm cả Sao Hỏa.

Mô-đun dịch vụ tàu Orion của sứ mệnh Artemis III tại cơ sở vận hành và kiểm tra của Trung tâm Vũ trụ Kennedy, NASA (Ảnh: NASA)

NASA hiện chưa công bố danh sách phi hành đoàn Artemis III, song cho biết, các phi hành gia sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm liên quan đến hệ thống hỗ trợ sự sống, kết nối tàu vũ trụ và bộ đồ không gian mới.

Để phục vụ nhiệm vụ, NASA tiếp tục sử dụng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian SLS, tên lửa mạnh nhất từng được cơ quan này phóng lên không gian. NASA hiện đã bắt đầu lắp ráp tên lửa tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida.

Theo kế hoạch, NASA cũng sẽ thử nghiệm lớp lá chắn nhiệt nâng cấp trên tàu Orion nhằm tăng độ an toàn và tính linh hoạt cho các nhiệm vụ trong tương lai.

Giới chức NASA cho rằng Artemis III sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các công nghệ và quy trình cần thiết trước khi Mỹ đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.