NASA tăng tốc chuẩn bị cho chương trình đổ bộ Mặt Trăng Artemis III

Thứ Năm, 06:40, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang tích cực triển khai các khâu chuẩn bị cho Artemis III, một trong những sứ mệnh quỹ đạo phức tạp nhất lịch sử nhằm tạo tiền đề cho việc đưa con người trở lại Mặt Trăng.

 

Giới chức quản lý NASA thông báo lộ trình thực hiện chuyến bay thử nghiệm có phi hành đoàn thứ hai mang tên Artemis III vào năm 2027, sẽ đóng vai trò bước đệm cốt lõi cho mục tiêu đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2028.

Nguồn tin từ cơ quan này cho biết, Artemis III sẽ là nhiệm vụ thứ ba thuộc chương trình Artemis và là chuyến bay có người lái thứ hai của chương trình này. NASA dự kiến sử dụng các chuyến đổ bộ có người lái và không người lái để xây dựng căn cứ Mặt Trăng trị giá khoảng 20 tỷ USD gần cực Nam của Mặt Trăng, phục vụ các sứ mệnh thám hiểm sâu hơn trong tương lai, bao gồm cả Sao Hỏa.

nasa tang toc chuan bi cho chuong trinh do bo mat trang artemis iii hinh anh 1
Mô-đun dịch vụ tàu Orion của sứ mệnh Artemis III tại cơ sở vận hành và kiểm tra của Trung tâm Vũ trụ Kennedy, NASA (Ảnh: NASA)

NASA hiện chưa công bố danh sách phi hành đoàn Artemis III, song cho biết, các phi hành gia sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm liên quan đến hệ thống hỗ trợ sự sống, kết nối tàu vũ trụ và bộ đồ không gian mới.

Để phục vụ nhiệm vụ, NASA tiếp tục sử dụng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian SLS, tên lửa mạnh nhất từng được cơ quan này phóng lên không gian. NASA hiện đã bắt đầu lắp ráp tên lửa tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida.

Theo kế hoạch, NASA cũng sẽ thử nghiệm lớp lá chắn nhiệt nâng cấp trên tàu Orion nhằm tăng độ an toàn và tính linh hoạt cho các nhiệm vụ trong tương lai.

Giới chức NASA cho rằng Artemis III sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các công nghệ và quy trình cần thiết trước khi Mỹ đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Trần Phương/VOV-Washington
Khoang tàu Artemis II cọ xát với khí quyển Trái Đất, sinh nhiệt gần 3.000 độ C
VOV.VN - Khoan tàu Artemis II đã trải qua một cuộc lao dốc đầy căng thẳng kéo dài 13 phút xuyên qua bầu khí quyển Trái Đất, tạo ra nhiệt ma sát khiến nhiệt độ bên ngoài vỏ khoang tàu tăng vọt lên khoảng 2.760 độ C.

Sứ mệnh Artemis II hoàn tất: Phi hành đoàn hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương
VOV.VN - Sáng 11/4 (theo giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II đã chính thức hoàn tất, đánh dấu sự trở lại an toàn của các phi hành gia sau hành trình lịch sử 10 ngày quanh Mặt Trăng.

Loạt ảnh "Trái Đất lặn" và nhật thực trong chuyến bay lịch sử của Artemis II
VOV.VN - NASA đã công bố những hình ảnh mới về hiện tượng Trái Đất lặn và nhật thực được ghi lại trong chuyến bay ngang Mặt Trăng của sứ mệnh Artemis II.

