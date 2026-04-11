Khoang tàu Artemis II cọ xát với khí quyển Trái Đất, sinh nhiệt gần 3.000 độ C

Thứ Bảy, 09:58, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoan tàu Artemis II đã trải qua một cuộc lao dốc đầy căng thẳng kéo dài 13 phút xuyên qua bầu khí quyển Trái Đất, tạo ra nhiệt ma sát khiến nhiệt độ bên ngoài vỏ khoang tàu tăng vọt lên khoảng 2.760 độ C.

Việc phi hành đoàn Artemis II trở về Trái Đất đã vượt qua một thử thách cuối cùng quan trọng đối với tàu vũ trụ Orion do Lockheed Martin (LMT.N) chế tạo, chứng minh rằng nó có thể chịu được các lực cực mạnh khi quay trở lại bầu khí quyển từ hành trình khám phá Mặt Trăng.

khoang tau artemis ii co xat voi khi quyen trai Dat, sinh nhiet gan 3.000 do c hinh anh 1
Khoang tàu vũ trụ Artemis II (Orion) gắn dù đáp xuống biển hôm 10/4. Ảnh: NASA.

Ở đỉnh điểm của áp lực quay trở lại, như dự kiến, sức nóng dữ dội và sự nén khí đã tạo thành một lớp khí ion hóa đỏ rực, hay plasma, bao trùm lấy khoang tàu, làm gián đoạn liên lạc vô tuyến với phi hành đoàn trong vài phút.

Sự căng thẳng giảm bớt khi liên lạc được thiết lập lại và hai bộ dù được nhìn thấy bung ra từ mũi của khoang tàu đang rơi tự do, làm chậm tốc độ rơi xuống khoảng 25km/h trước khi Orion nhẹ nhàng chạm mặt nước.

Khoang tàu vũ trụ Orion hình viên kẹo của NASA, có tên gọi Integrity, đã nhẹ nhàng hạ cánh xuống biển ngoài khơi bờ biển Nam California ngay sau 17h theo giờ Thái Bình Dương, kết thúc một sứ mệnh đưa các phi hành gia vào không gian sâu hơn bất kỳ ai từng bay trước đây.

Chuyến bay Artemis II, di chuyển tổng cộng 1.117.515km qua hai quỹ đạo Trái đất và một chuyến bay ngang qua Mặt Trăng ở khoảng cách 405.555km, là chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên trong chuỗi các sứ mệnh Artemis nhằm mục đích bắt đầu đưa các phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng bắt đầu từ năm 2028.

Việc hạ cánh xuống biển, khoảng 2 giờ trước khi mặt trời lặn, đã được truyền trực tiếp qua video trên trang web của NASA.

Các đội cứu hộ đã sẵn sàng để cố định khoang tàu đang nổi và đón phi hành đoàn, bao gồm các phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman, 50 tuổi, Victor Glover, 49 tuổi, và Christina Koch, 47 tuổi, cùng với phi hành gia người Canada Jeremy Hansen, 50 tuổi.

Dự kiến ​​các đội của NASA và Hải quân Mỹ sẽ mất khoảng một giờ để cố định khoang tàu đang trôi nổi và hỗ trợ 4 phi hành gia ra khỏi tàu, sau đó đưa họ đến một tàu cứu hộ gần đó để tiến hành kiểm tra y tế ban đầu.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tin liên quan

Loạt ảnh "Trái Đất lặn" và nhật thực trong chuyến bay lịch sử của Artemis II

VOV.VN - NASA đã công bố những hình ảnh mới về hiện tượng Trái Đất lặn và nhật thực được ghi lại trong chuyến bay ngang Mặt Trăng của sứ mệnh Artemis II.

Artemis II lập kỷ lục mới về chuyến bay không gian có người lái xa Trái Đất nhất

VOV.VN - Bốn phi hành gia tham gia chuyến bay thử nghiệm quanh Mặt Trăng Artemis II của NASA đã đi vào lịch sử vào lúc 12h56 trưa (giờ CDT) ngày 6/4, tức 0h56 ngày 7/4 (giờ Việt Nam), khi đạt khoảng cách hơn 400.000km tính từ Trái Đất, vượt qua kỷ lục trước đó do sứ mệnh Apollo 13 thiết lập năm 1970.

Artemis II: Chuyến bay đưa con người đi xa Trái Đất nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định rằng sứ mệnh Artemis II sẽ vượt qua kỷ lục được Apollo 13 thiết lập năm 1970, để trở thành chuyến bay có người lái đạt khoảng cách xa Trái Đất nhất từ trước đến nay.

