NATO đang làm mọi thứ ông Trump yêu cầu về Iran

Phát biểu tại Washington DC nhân chuyến công du tới Mỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng một số đồng minh “hơi bất ngờ” trước diễn biến xung đột, đồng thời lưu ý Tổng thống Donald Trump đã không thông báo trước về các cuộc tấn công ban đầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình hình hiện nay đã thay đổi, khi các nước NATO đang cung cấp “một lượng lớn hỗ trợ”, bao gồm căn cứ quân sự, hậu cần và các biện pháp khác nhằm bảo đảm các hoạt động của Mỹ.

Theo ông Rutte, “hầu như không có ngoại lệ”, các đồng minh đang thực hiện những gì Washington yêu cầu, cho thấy mức độ phối hợp đã được cải thiện rõ rệt. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu chung là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và hạn chế các hoạt động gây bất ổn trong khu vực.

Liên quan đến an ninh hàng hải, nước Anh được cho là đang phối hợp các công cụ quân sự, chính trị và kinh tế nhằm bảo đảm tự do đi lại qua eo biển Hormuz. Ông Mark Rutte cũng nhắc lại rằng NATO không phải là liên minh một chiều, khi quân đội Mỹ, châu Âu và Canada từng cùng tham chiến tại Afghanistan. Tuy vậy, Tổng thư ký NATO thừa nhận vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa, đặc biệt trong việc tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao năng lực quân sự của các nước thành viên.

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Mark Rutte và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và NATO gia tăng căng thẳng vì cuộc chiến với Iran. Sau cuộc gặp, ông Rutte cho biết đây là một cuộc trao đổi “rất thẳng thắn và cởi mở”, đồng thời nói ông hiểu sự thất vọng của ông Trump đối với một số đồng minh.

Trước đó, Nhà Trắng dẫn lời ông Trump cho rằng NATO đã “bị thử thách và thất bại” trong cuộc chiến với Iran. Một số nước thành viên được cho là đã từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận hoặc tham gia các hoạt động nhằm mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục chỉ trích NATO là “hổ giấy” và nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh 32 thành viên, cho rằng các đồng minh châu Âu chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng an ninh.