NATO đang làm mọi thứ ông Trump yêu cầu về Iran

Thứ Sáu, 05:25, 10/04/2026
VOV.VN - Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong bài phát biểu tại Washington ngày 9/4 cho biết, các nước thành viên NATO đang làm mọi thứ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu để tăng cường liên minh quân sự, ngay cả khi một số nước ban đầu "hơi chậm" trong việc hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Phát biểu tại Washington DC nhân chuyến công du tới Mỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng một số đồng minh “hơi bất ngờ” trước diễn biến xung đột, đồng thời lưu ý Tổng thống Donald Trump đã không thông báo trước về các cuộc tấn công ban đầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình hình hiện nay đã thay đổi, khi các nước NATO đang cung cấp “một lượng lớn hỗ trợ”, bao gồm căn cứ quân sự, hậu cần và các biện pháp khác nhằm bảo đảm các hoạt động của Mỹ.

Theo ông Rutte, “hầu như không có ngoại lệ”, các đồng minh đang thực hiện những gì Washington yêu cầu, cho thấy mức độ phối hợp đã được cải thiện rõ rệt. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu chung là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và hạn chế các hoạt động gây bất ổn trong khu vực.

nato dang lam moi thu ong trump yeu cau ve iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Liên quan đến an ninh hàng hải, nước Anh được cho là đang phối hợp các công cụ quân sự, chính trị và kinh tế nhằm bảo đảm tự do đi lại qua eo biển Hormuz. Ông Mark Rutte cũng nhắc lại rằng NATO không phải là liên minh một chiều, khi quân đội Mỹ, châu Âu và Canada từng cùng tham chiến tại Afghanistan. Tuy vậy, Tổng thư ký NATO thừa nhận vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa, đặc biệt trong việc tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao năng lực quân sự của các nước thành viên.

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Mark Rutte và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và NATO gia tăng căng thẳng vì cuộc chiến với Iran. Sau cuộc gặp, ông Rutte cho biết đây là một cuộc trao đổi “rất thẳng thắn và cởi mở”, đồng thời nói ông hiểu sự thất vọng của ông Trump đối với một số đồng minh.

Trước đó, Nhà Trắng dẫn lời ông Trump cho rằng NATO đã “bị thử thách và thất bại” trong cuộc chiến với Iran. Một số nước thành viên được cho là đã từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận hoặc tham gia các hoạt động nhằm mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục chỉ trích NATO là “hổ giấy” và nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh 32 thành viên, cho rằng các đồng minh châu Âu chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng an ninh.

Quang Trung/VOV-Washington
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể thảo luận khả năng rút khỏi NATO trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Mark Rutte, giữa lúc căng thẳng với các đồng minh phương Tây liên quan đến cuộc chiến Iran tiếp tục gia tăng.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang "xem xét" khả năng kiểm soát eo biển Hormuz "như một liên doanh" với Iran, trong khi vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Tehran và các nước bị cho là hỗ trợ quân sự cho Iran.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số phương án để mở lại eo biển Hormuz, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Iran đang đẩy giá cả lên cao và gây khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu.

