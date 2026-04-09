Tổng thống Trump để ngỏ khả năng rút khỏi NATO, gia tăng sức ép với đồng minh

Thứ Năm, 07:04, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể thảo luận khả năng rút khỏi NATO trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Mark Rutte, giữa lúc căng thẳng với các đồng minh phương Tây liên quan đến cuộc chiến Iran tiếp tục gia tăng.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi cho rằng các đồng minh NATO “đã bị thử thách và thất bại” khi không hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự chống Iran.

“Thật đáng tiếc khi NATO quay lưng với người dân Mỹ trong 6 tuần vừa qua, trong khi chính người dân Mỹ là những người tài trợ cho quốc phòng của họ”, ông Trump nhấn mạnh

tong thong trump de ngo kha nang rut khoi nato, gia tang suc ep voi dong minh hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái). Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh rằng người dân Mỹ đã chi trả phần lớn cho an ninh của liên minh, trong khi các đối tác châu Âu lại không đáp ứng kỳ vọng khi xung đột leo thang.

Trong ngày 8/4 (theo giờ địa phương), Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục. Nhà Trắng cho biết đây sẽ là cuộc trao đổi “thẳng thắn và cởi mở”, nơi hai bên không né tránh những bất đồng.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ rút khỏi NATO, người phát ngôn Nhà Trắng xác nhận đây là một trong những vấn đề Tổng thống có thể đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, theo quy định, bất kỳ quyết định rút lui nào cũng cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, điều hiện được đánh giá là khó xảy ra.

Sau cuộc gặp, Tổng Thư ký Mark Rutte thừa nhận Tổng thống Trump “rõ ràng thất vọng” với các đồng minh, song cho biết ông đã giải thích rằng nhiều quốc gia châu Âu vẫn đóng góp theo những cách khác, từ hỗ trợ hậu cần, cho phép sử dụng không phận đến cung cấp căn cứ quân sự.

“Rõ ràng có sự thất vọng, nhưng ông ấy cũng lắng nghe kỹ những lập luận của tôi về những gì đang diễn ra”, ông Rutte và từ chối tiết lộ liệu Tổng thống Trump có đề cập việc rút khỏi NATO hay không.

Ông Rutte mô tả cuộc trao đổi là thẳng thắn giữa “hai người bạn tốt”, đồng thời nhấn mạnh rằng một phần châu Âu vẫn ủng hộ mục tiêu kiềm chế năng lực gây bất ổn của Iran.

Cùng thời điểm, lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, đồng thời cam kết sẽ đóng góp vào việc đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Động thái này phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc duy trì vai trò trung gian: vừa tránh bị cuốn sâu vào chiến dịch quân sự, vừa không để đứt gãy quan hệ với Washington.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Tổng thư ký NATO thăm Mỹ, nỗ lực hàn gắn quan hệ xuyên Đại Tây Dương
VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 8/4 bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày một rạn nứt.

Ông Trump chỉ trích NATO trước thềm chuyến thăm của Tổng thư ký Mark Rutte
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích NATO và các đồng minh lâu năm vì không hỗ trợ đủ trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Ba Lan cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng trước khả năng Mỹ rút khỏi NATO
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này nên xây dựng kế hoạch dự phòng cho khả năng Mỹ rút khỏi NATO và đưa ra các phương án an ninh thay thế để tránh bị bất ngờ.

