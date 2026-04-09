Tổng thống Trump để ngỏ khả năng rút khỏi NATO, gia tăng sức ép với đồng minh

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi cho rằng các đồng minh NATO “đã bị thử thách và thất bại” khi không hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự chống Iran.

“Thật đáng tiếc khi NATO quay lưng với người dân Mỹ trong 6 tuần vừa qua, trong khi chính người dân Mỹ là những người tài trợ cho quốc phòng của họ”, ông Trump nhấn mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái). Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh rằng người dân Mỹ đã chi trả phần lớn cho an ninh của liên minh, trong khi các đối tác châu Âu lại không đáp ứng kỳ vọng khi xung đột leo thang.

Trong ngày 8/4 (theo giờ địa phương), Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục. Nhà Trắng cho biết đây sẽ là cuộc trao đổi “thẳng thắn và cởi mở”, nơi hai bên không né tránh những bất đồng.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ rút khỏi NATO, người phát ngôn Nhà Trắng xác nhận đây là một trong những vấn đề Tổng thống có thể đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, theo quy định, bất kỳ quyết định rút lui nào cũng cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, điều hiện được đánh giá là khó xảy ra.

Sau cuộc gặp, Tổng Thư ký Mark Rutte thừa nhận Tổng thống Trump “rõ ràng thất vọng” với các đồng minh, song cho biết ông đã giải thích rằng nhiều quốc gia châu Âu vẫn đóng góp theo những cách khác, từ hỗ trợ hậu cần, cho phép sử dụng không phận đến cung cấp căn cứ quân sự.

“Rõ ràng có sự thất vọng, nhưng ông ấy cũng lắng nghe kỹ những lập luận của tôi về những gì đang diễn ra”, ông Rutte và từ chối tiết lộ liệu Tổng thống Trump có đề cập việc rút khỏi NATO hay không.

Ông Rutte mô tả cuộc trao đổi là thẳng thắn giữa “hai người bạn tốt”, đồng thời nhấn mạnh rằng một phần châu Âu vẫn ủng hộ mục tiêu kiềm chế năng lực gây bất ổn của Iran.

Cùng thời điểm, lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, đồng thời cam kết sẽ đóng góp vào việc đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Động thái này phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc duy trì vai trò trung gian: vừa tránh bị cuốn sâu vào chiến dịch quân sự, vừa không để đứt gãy quan hệ với Washington.