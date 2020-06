New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch Covid-19 vào ngày 15/6

Sau nhiều tuần thảo luận giữa các chuyên gia và quan chức chính phủ, Bộ Y tế New Zealand hôm nay đã thống nhất được điều kiện để có thể công bố hết dịch Covid-19. Theo đó, nếu sau 28 ngày kể từ ngày bệnh nhân Covid-19 cuối cùng bị lây nhiễm trong cộng đồng ngừng việc cách ly mà không xuất hiện các ca lây nhiễm cộng đồng mới thì New Zealand có thể công bố hết dịch Covid-19.

Trẻ em New Zealand vui chơi ngoài công viên khi nước này đặt chế độ kiểm soát dịch bệnh ở mức 2. Nguồn: Getty

Cho đến lúc này, tại New Zealand, bệnh nhân Covid-19 gần nhất bị lây nhiễm cộng đồng được phát hiện vào ngày 29/4 và được cách ly đến ngày 18/5. Như vậy, căn cứ theo tiêu chí mà Bộ Y tế New Zealand vừa công bố thì nếu từ nay đến ngày 14/6 tới mà không xuất hiện trường hợp lây nhiễm qua cộng đồng thì đến ngày 15/6 New Zealand đủ điều kiện công bố hết dịch.



New Zealand hiện đang là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong chiến lược đối phó với Covid-19. Nhờ việc ban hành chính sách sớm, sự quyết liệt trong việc ngăn chặn nguồn bệnh nhập cảnh và việc phong tỏa cả nước trong 1 tháng nên nước này chỉ có 1504 ca bệnh, trong đó 22 người đã thiệt mạng. Hiện chỉ có duy nhất 1 bệnh nhân đang dương tính với virus SARS CoV-2 gây bệnh Covid-19 và đang được điều trị. Hôm nay là ngày thứ 13 New Zealand không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Mặc dù New Zealand có thể sớm công bố hết dịch Covid-19 song Giám đốc Y tế nước này ông Ashley Bloomfield cho biết, kể cả khi công bố hết dịch, chính quyền New Zealand sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực để ngăn chặn việc xuất hiện các ca bệnh mới./.