New Zealand công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga

Lệnh trừng phạt được Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta công bố tại buổi lễ kỷ niệm một năm diễn ra cuộc xung đột tại Ukraine, do New Zealand tổ chức trên bờ sông Wellington sáng nay (24/02).

Theo Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta, vòng trừng phạt mới nhất nhắm vào 87 cá nhân, bao gồm cả các thành viên của Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga cũng như các quân nhân Nga có vai trò tích cực trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, cũng như các lệnh trừng phạt khác của New Zealand, lệnh trừng phạt này sẽ tự động mở rộng cho người thân và cộng sự của các đối tượng trong danh sách.

Ngoại trưởng Nanaia Mahuta tiếp tục kêu gọi Nga tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Nguồn: RNZ

Đây là lần thứ hai New Zealand áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga kể từ khi thông qua Đạo luật trừng phạt Nga vào tháng 3/2022. Cho đến nay, New Zealand đã áp đặt lệnh trừng phạt lên hơn 1.000 cá nhân, hơn 300 tổ chức của Nga hoặc có liên quan tới Nga và thực hiện một số biện pháp thương mại nhằm vào Nga.

Trả lời phỏng vấn báo chí về việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa đưa ra cảnh báo rằng Mỹ có thông tin cho thấy Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Mahuta nhấn mạnh, New Zealand đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Belarus và Iran, những quốc gia đã được chứng minh đang ủng hộ Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Có rất nhiều suy đoán về việc các bên thứ ba khác đang ủng hộ Nga tại cuộc xung đột này. New Zealand sẽ hành động khi có bằng chứng cụ thể.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little cũng khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ Ukraine. Cho đến nay, New Zealand đã cung cấp hỗ trợ tài chính và tổ chức huấn luyện chiến đấu cho các máy bay chiến đấu Ukraine tại Anh./.