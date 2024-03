New Zealand dần thay đổi chính sách với Trung Quốc

Trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 18/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề để thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh và kết nối người dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm New Zealand và gặp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Nguồn: Getty

Tuy vậy, ngay trong tuyên bố này, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cũng không ngại ngần nhắc đến những khác biệt giữa hai nước trong một số vấn đề như nhân quyền và những lo ngại của New Zealand về căng thẳng ở Biển Đông hay Eo biển Đài Loan.

Đồng thời, Bộ trưởng Winston Peters cũng khẳng định, New Zealand đánh giá cao “tầm quan trọng của việc ủng hộ trật tự thế giới dựa trên luật lệ” đồng thời nhấn mạnh “vai trò mang tính xây dựng mà Trung Quốc có thể tham gia trong khi ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và quốc tế như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hay xung đột giữa Israel và Hamas và việc làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên”.

Không dừng lại ở đó, truyền thông New Zealand hôm nay cho biết, trong bối cảnh New Zealand bắt đầu tìm hiểu về trụ cột thứ hai của cơ chế AUKUS và vấn đề này được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề cập trong cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters cũng đã không ngần ngại nhắc đến “quyền của các quốc gia trong việc thu xếp các thỏa thuận quốc phòng” và nhấn mạnh “các quốc gia có quyền tự quyết trong về các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc phòng và an ninh của mình”.

New Zealand là quốc gia phát triển đầu tiên trên thế giới ký thỏa thuận thương mại song phương với Trung Quốc vào năm 2008. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand với tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 38 tỷ NZD.

Trong 5 quốc gia thành viên của mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo Ngũ Nhãn cùng Mỹ, Anh, Canada và Australia, New Zealand cũng là quốc gia có mối quan hệ ít sóng gió nhất với Trung Quốc. Tuy nhiên, dường như mối quan hệ này đang bắt đầu có dấu hiệu thay đổi kể từ khi New Zealand có chính quyền mới vào tháng 11/2023.

Những tuyên bố mà Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đưa ra trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm nước này đã phần nào phản ánh thực tế này.

Tuy vậy, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters vẫn hy vọng, việc nước này quan tâm đến việc chia sẻ công nghệ quốc phòng với Australia, Anh và Mỹ trong khuôn khổ AUKUS sẽ “không tạo ra rủi ro cho mối quan hệ thương mại quan trọng nhất của nước này” với Trung Quốc.