New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp kỷ lục

Tình hình dịch Covid-19 tại New Zealand đã có tín hiệu khả quan đầu tiên vào ngày 7/4 khi ghi nhận số ca nhiễm mới sau một ngày ở mức thấp nhất kể từ khi áp dụng biện pháp đóng cửa đất nước cách đây 2 tuần.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Nguồn Stuff.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế New Zealand ngày 7/4, nước này đã có tổng cộng 1.160 bệnh nhân Covid-19, tăng 54 ca mắc mới so với ngày 6/4 và đây là mức tăng thấp nhất sau 24 giờ trong thời gian 2 tuần vừa qua. Bộ Y tế New Zealand cũng cho biết, 42% số ca mắc của nước này có liên quan đến du lịch nước ngoài, trong khi chỉ có 2% ca lây nhiễm trong cộng đồng và hơn 240 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh.



Trong một tuyên bố vào ngày 7/4, bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand cho rằng, số ca mắc ghi nhận trong ngày giảm là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các biện pháp phòng dịch cấp độ 4 đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bà Ardern cũng kêu gọi cơ quan y tế tiếp tục thận trọngvà người dân cần ở nhà, cũng như tuân thủ tốt các quy định chống dịch đang được áp dụng.

Từ ngày 26/3 vừa qua, New Zealand đã nâng mức báo động y tế lên cấp 4 đồng thời áp dụng Luật tình trạng khẩn cấp về y tế, đóng cửa tất cả các dịch vụ không cần thiết và hạn chế đi lại. Các trường hợp vi phạm quy định này có thể bị phạt tới 4.000 NZD và 6 tháng tù giam./.