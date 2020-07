New Zealand không cấm Huawei

Sau khi Anh chính thức cấm công ty Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G thì New Zealand cũng đang phải chịu sức ép tương tự. Tuy vậy, hôm nay, chính quyền New Zealand cho biết, nước này sẽ không theo gót Anh để cấm Huawei.



Mặc dù New Zealand không cấm bất kỳ nhà cung cấp viễn thông nào song tập đoàn Huawei khó có thể cung cấp thiết bị viễn thông cho mạng 5G tại New Zealand (Ảnh: 1 News)

Trong phát biểu đưa ra ngày hôm nay, ông Andrew Little, Bộ trưởng phụ trách cơ quan an ninh truyền thông cho biết, “New Zealand không cấm bất kỳ nhà cung cấp viễn thông nào” song ông Andrew Little cũng cho hay, “New Zealand đã ban hành các quy định độc lập để đảm bảo sự an toàn của mạng lưới viễn thông theo quy định của Luật viễn thông năm 2013” và khẳng định các quy định này đủ để bảo vệ người dân New Zealand.



Mặc dù không cấm bất kỳ nhà cung cấp viễn thông nào song tập đoàn Huawei cũng khó có thể cung cấp thiết bị viễn thông cho mạng 5G tại New Zealand khi công ty này đã từng không đạt các tiêu chuẩn mà New Zealand đề ra. Vì vậy, về lý thuyết là New Zealand không cấm nhà cung cấp viễn thông nào song Huawei chưa vượt qua bài kiểm tra để trở thành nhà cung cấp thiết bị cho mạng viễn thông 5G của New Zealand.



Theo truyền thông New Zealand, hiện tại hai công ty viễn thông lớn ở nước này là Vondafone và Spark đều đang làm việc với Nokia. Tuy vậy, công ty Spark và một công ty viễn thông khác của New Zealand là 2 Degrees lại từ chối khẳng định về việc không sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G trong tương lai.



Sau khi cấm tất cả các công ty Mỹ giao dịch với công ty Huawei của Trung Quốc, Mỹ thuyết phục nhiều quốc gia khác, trong đó các thành viên tham gia nhóm chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes có hành động tương tự. Cho đến lúc này, ngoài Mỹ, các thành viên khác của nhóm Five Eyes là Australia và mới đây là Anh đã cấm Huawei. Hai quốc gia còn lại là Canada và New Zealand đang chịu sức ép lớn trong vấn đề này./.