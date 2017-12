Nga bắt kẻ tổ chức và thực hiện vụ khủng bố ở Saint Petersburg

Trung tâm quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo: “Cơ quan an ninh Liên bang trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra kịp thời hôm 30/12 đã xác định bắt giữ được kẻ tổ chức và trực tiếp gây ra vụ nổ vật liệu tự chế trong siêu thị Perekrestok ở thành phố Saint Petersburg”. Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters.

Hiện, kẻ bị tình nghi đã được chuyển cho Cơ quan điều tra Nga để tiến hành các hoạt động điều tra tiếp theo.

Trước đó, ngày 27/12, một quả bom tự chế đặt tại khu vực giữ đồ của khách hàng tại siêu thị Perekrestok ở Saint Petersburg đã phát nổ làm 18 người bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố.

Ngày 29/12, đã có thông báo trên trang SITE, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tuy nhiên, phó chủ tịch Uỷ ban của Hội đồng liên bang Nga về an ninh và quốc phòng Phrans Klinsevich coi tuyên bố của tổ chức khủng bố IS là trò PR, nhằm gợi nhớ về chúng.

Mặc dù vậy, ông Klinsevich nhấn mạnh, bất kỳ hành động khủng bố nào cũng là hậu quả ảnh hưởng tư tưởng của IS ở mức độ nhất định. Vì vậy, chủ nghĩa khủng bố cần bị tiêu diệt, trước hết là ở nơi chúng phát sinh ra gốc rễ nhiều nhất, đó là ở Syria và Iraq./.