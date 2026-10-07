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Nga cảnh báo "chiến tranh không gian toàn diện" nếu vệ tinh Rassvet bị phá hoại

Thứ Tư, 07:29, 07/10/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/10 cảnh báo nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, khi Ukraine kêu gọi ngăn chặn dịch vụ Internet vệ tinh mới mang tên Rassvet của Nga.

Ông Medvedev tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại mạng lưới này.

nga canh bao chien tranh khong gian toan dien neu ve tinh rassvet bi pha hoai hinh anh 1
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Medvedev cho biết hy vọng Mỹ hiểu rõ những rủi ro liên quan. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu không, các vệ tinh thuộc hệ thống Starlink có thể bị đánh bật khỏi quỹ đạo, ví von chúng có thể rơi xuống “như những món đồ trang trí rụng khỏi cây thông Noel đã khô héo”.

Ông Medvedev kêu gọi các quốc gia duy trì sự kiềm chế và cân nhắc lẫn nhau trong môi trường không gian mà ông mô tả là “vô cùng chật chội”.

Nga đã phóng các vệ tinh phục vụ hệ thống Rassvet lên quỹ đạo cách Trái đất khoảng 800 km trong tháng 3 và tháng 7/2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Rassvet, trong tiếng Nga có nghĩa là “bình minh” hoặc “mặt trời mọc”, có năng lực công nghệ tương đương Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành. Mạng lưới Internet tốc độ cao của Nga dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2027.

Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những đối thủ cạnh tranh với Starlink đến từ Nga và Trung Quốc.

Cuối tháng 8, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng kêu gọi Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), cơ quan chuyên trách về viễn thông thuộc Liên Hợp Quốc, loại Ukraine khỏi phạm vi phủ sóng của các vệ tinh Rassvet.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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