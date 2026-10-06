Lý do đạn tuần kích Dan-T của Nga khiến Ukraine phải dè chừng

Nga đang giới thiệu một số mẫu đạn tuần kích mới, trong đó có Dan-T. Sử dụng động cơ phản lực, Dan-T được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein ở Ai Cập vào tháng 9/2026. Theo các thông tin được công bố, loại đạn này đã được đưa vào sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga, bổ sung một phương án mới cho năng lực tấn công tầm xa của Moscow.

Đạn tuần kích Dan-T của Nga. Ảnh: Forbes

Thông số kỹ thuật của đạn tuần kích Dan-T

Dan-T là đạn tuần kích sử dụng động cơ phản lực, có hình dáng tương tự một tên lửa hành trình cỡ nhỏ. Thiết bị có thân hình trụ thuôn dài, cánh xuôi và phần đuôi theo cấu hình máy bay truyền thống, thay vì kiểu cánh tam giác rộng thường thấy trên dòng Geran.

Hình ảnh được công bố cho thấy Dan-T dài hơn 3 m, sải cánh khoảng 2 m và có trọng lượng phóng 268 kg. Những thông số này khiến nó nhẹ và nhỏ hơn đáng kể so với các loại tên lửa hành trình thông thường.

Dan-T trang bị động cơ phản lực MD-120 do Nga sản xuất. Hệ thống điện tử trên phương tiện cũng được nâng cấp nhằm tăng khả năng chống chịu trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.

Khác với nhiều loại đạn tuần kích khác của Nga, Dan-T được thiết kế để phóng từ trên không bằng máy bay cánh cố định hoặc trực thăng, trong đó có Su-34, Su-57 và Mi-28. Hệ thống này cũng được cho là có thể tích hợp trên một số loại máy bay nước ngoài. Ngoài ra, một phương án phóng từ mặt đất đã được phát triển, giúp mở rộng khả năng triển khai.

Sau khi phóng, Dan-T hoạt động theo cơ chế “bắn và quên”, tự di chuyển tới mục tiêu được lập trình trước bằng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp dẫn đường vệ tinh. Dan-T có khả năng bay ở độ cao thấp, bám địa hình và tránh chướng ngại vật. Khi tiếp cận mục tiêu, Dan-T được cho là sẽ tăng độ cao trước khi bổ nhào xuống mục tiêu.

Dan-T có tầm hoạt động khoảng 450 km và tốc độ tối đa 500 km/h. Với động cơ phản lực, nó nhanh hơn đáng kể so với Geran-2 sử dụng động cơ cánh quạt. Trong khi đó, Geran-3 cũng sử dụng động cơ phản lực và có tốc độ tương đương, còn Geran-5 được cho là có thể đạt khoảng 600 km/h.

Tuy nhiên, cả ba biến thể Geran được đề cập đều có tầm hoạt động lớn hơn Dan-T, trong đó Geran-5 được cho là có thể bay xa gần gấp đôi. Bù lại, Dan-T mang đầu đạn nặng khoảng 130 kg, lớn hơn loại đầu đạn thường được trang bị trên các biến thể Geran.

Dù có tầm hoạt động, tốc độ và tải trọng thấp hơn đáng kể so với tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh của Nga, Dan-T được cho là có lợi thế về chi phí và yêu cầu nguồn lực sản xuất thấp hơn.

Dan-T được phát triển từ mẫu UAV mục tiêu?

Dan-T được cho là phát triển dựa trên Dan-M, một loại UAV chạy bằng động cơ phản lực được sử dụng để huấn luyện các đơn vị phòng không Nga bằng cách mô phỏng máy bay và tên lửa hành trình của đối phương.

Dòng UAV Dan ban đầu do Cục Thiết kế Sokol, có trụ sở tại Kazan, phát triển. Trong khi đó, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga phụ trách quảng bá Dan-T cho thị trường xuất khẩu.

Dan-T được cho là vẫn giữ cấu hình khí động học cơ bản và hệ thống động cơ phản lực của Dan-M, nhưng được cải tiến cho nhiệm vụ tấn công một chiều. Một số trang bị phục vụ huấn luyện trên Dan-M, như dù thu hồi và thấu kính Luneberg - thiết bị giúp tăng tín hiệu phản xạ radar - đã được loại bỏ để dành không gian và trọng lượng cho đầu đạn cùng hệ thống dẫn đường tác chiến.

Vốn được thiết kế làm mục tiêu bay, Dan-M có ưu điểm về chi phí và được cho là dựa trên chuỗi cung ứng có khả năng hỗ trợ sản xuất hàng loạt. Đây có thể là một trong những cơ sở giúp Nga phát triển Dan-T theo hướng một loại đạn tấn công có chi phí thấp hơn các dòng tên lửa thông thường.

Một số nhà phân tích cho rằng Dan-T có thể không đơn thuần là phiên bản cải tiến của Dan-M mà thực chất là biến thể sửa đổi hoặc phiên bản xuất khẩu của S8000 Banderol. Giả thuyết này được đưa ra một phần để lý giải việc Dan-T lần đầu được giới thiệu tại một triển lãm hàng không ở Ai Cập.

S8000 Banderol do nhà sản xuất UAV Kronstadt của Nga phát triển và được cho là đã được sử dụng tại Ukraine từ năm 2025. Hai hệ thống có một số điểm tương đồng về thông số kỹ thuật, hình dáng và phương thức triển khai, khiến việc phân biệt chúng trong thực địa có thể gặp khó khăn.

Tác động của đạn tuần kích Dan-T trên chiến trường

Dan-T phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn của Nga sang các loại đạn tuần kích sử dụng động cơ phản lực có tốc độ cao hơn. Ukraine ngày càng dựa vào các loại UAV đánh chặn giá rẻ để tiêu diệt dòng Geran-2 có tốc độ chậm hơn; điều này tạo động lực để Nga phát triển các hệ thống có khả năng bay nhanh hơn các UAV đánh chặn đó. Thực tế này đã thúc đẩy sự ra đời của các hệ thống sử dụng động cơ phản lực như Geran-3, Geran-5, Banderol và Dan-T.

Đồng thời, Nga vẫn tiếp tục vận hành các loại Geran-2 tốc độ chậm và những mẫu UAV tấn công một chiều khác. Sự đa dạng về tốc độ, quỹ đạo bay, tầm hoạt động và các đặc điểm nhận dạng (tín hiệu) của các loại vũ khí này gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng không Ukraine, buộc họ phải đối phó với nhiều loại mối đe dọa khác nhau trong cùng một đợt tấn công.

Tuy nhiên, giá trị của các loại vũ khí như Dan-T phụ thuộc rất nhiều vào khả năng sản xuất chúng với số lượng lớn của Nga. Các báo cáo gần đây cho thấy Nga đặt mục tiêu sản xuất tới 2.000 chiếc Dan-T vào cuối năm 2026 và lên đến 14.000 chiếc trong năm 2027, mặc dù các mục tiêu này có thể khó đạt được. Dan-T có thể tận dụng chuỗi cung ứng sẵn có, đồng thời có chi phí thấp hơn và ít tốn kém nguồn lực hơn nhiều so với tên lửa hành trình thông thường, giúp việc sản xuất quy mô lớn trở nên khả thi hơn.