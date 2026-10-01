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Nga cảnh báo nhắm vào cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu

Thứ Năm, 08:58, 01/10/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga, trong bối cảnh Ba Lan đề xuất đặt cơ sở sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này.

 

Tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra tại cuộc họp báo ngày 30/9. Bà Zakharova nhấn mạnh, không nên cho rằng các nhà máy quân sự sản xuất vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được an toàn chỉ vì nằm ngoài lãnh thổ Ukraine. Theo bà, các nước châu Âu đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine, không chỉ thông qua hỗ trợ mà còn bằng việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí và thành lập các công ty liên doanh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những bước đi này chỉ khiến việc giải quyết xung đột trở nên xa hơn.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Cảnh báo được đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka cho biết nước này đề xuất đặt trên lãnh thổ Ba Lan cơ sở sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, nếu Ukraine được Washington cấp giấy phép sản xuất. Ba Lan trước mắt dự kiến xây dựng trung tâm bảo dưỡng tên lửa PAC-3 cho Patriot, sau đó hướng tới sản xuất tên lửa tại nước này. Theo phía Ba Lan, đây là sáng kiến riêng và không phụ thuộc vào quyết định của Mỹ đối với Ukraine.

Trong khi đó, Đức cũng đang tìm cách được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, trong bối cảnh nhu cầu đối với loại tên lửa này tăng cao. Mỹ hiện đẩy mạnh mở rộng sản xuất tên lửa Patriot và đặt mục tiêu tăng sản lượng PAC-3.

Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngày 26/9, phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước châu Âu đang làm mọi cách để cản trở triển vọng đàm phán hòa bình Ukraine, đồng thời tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Hương Trà/VOV-Moscow
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