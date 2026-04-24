  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông

Thứ Sáu, 15:03, 24/04/2026
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nghiêm trọng nhằm vào lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh liên quan đến hoạt động phá hoại không gian thông tin.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm nay (24/4) cho biết, họ vừa đã ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào Ban lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga Roskomnadzor tại thủ đô Moscow. Các đối tượng dự định đánh bom xe ô tô bằng thiết bị nổ tự chế, song kế hoạch đã bị phát hiện và vô hiệu hóa từ ngày 18/4.

Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Ảnh: FSB.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng tại 4 thành phố khác nhau, trong đó có thủ đô Moscow. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ thiết bị nổ tự chế, lựu đạn, súng ngắn, phương tiện liên lạc, cùng các tài liệu, biểu tượng mang tư tưởng tân phát xít và tài liệu hướng dẫn gia nhập một tổ chức bị Nga liệt vào danh sách khủng bố.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã khởi tố các vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, chất nổ và đang xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị khủng bố. Cơ quan này đồng thời cho biết đã ghi nhận các mối đe dọa và âm mưu tấn công nhằm vào đại diện Ban lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga (Roskomnadzor), xuất phát từ hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài.

Cơ quan Quản lý Truyền thông quốc gia Nga hiện đang chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp chặn truy cập và ngăn chặn hành vi vượt qua các hạn chế trên Internet thông qua VPN. VPN là công nghệ giúp người dùng ẩn địa chỉ IP thật và mã hóa kết nối internet, từ đó có thể truy cập các nội dung bị hạn chế.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tin liên quan

Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào đường ống dẫn khí ở ngoại ô Moscow
VOV.VN - Ngày 29/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào đường ống dẫn khí tại tỉnh Moscow, do một điệp viên, được cho là do cơ quan tình báo Ukraine tuyển mộ, thực hiện.

Nga tuyên bố bắt các nghi phạm “khủng bố” người Ukraine ở Kherson
VOV.VN - Hôm nay (8/11), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa bắt 9 nghi phạm người Ukraine bị FSB cáo buộc lên kế hoạch tấn công các quan chức địa phương thân Nga ở Kherson.

Nga bắt 11 nghi phạm khủng bố ở Moscow, kết thúc chiến dịch giải cứu
VOV.VN - Thống đốc tỉnh Moscow (Nga) Vorobyov hôm 23/3 thông báo, chiến dịch giải cứu vụ khủng bố tại tụ điểm hòa nhạc Crocus City Hall đã kết thúc. Trong khi đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, họ đã bắt được 11 nghi phạm.

