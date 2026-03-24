中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga ngăn chặn loạt âm mưu tấn công khủng bố ở khu vực Moscow

Thứ Ba, 17:45, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 24/3 thông báo đã ngăn chặn loạt âm mưu tấn công khủng bố ở Moscow và vùng lân cận Moscow.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, Cơ quan này đã nhận được thông tin về việc các cơ quan tình báo nước ngoài đang chuẩn bị các vụ phá hoại và tấn công khủng bố ở Moscow và vùng lân cận Moscow nhằm vào các cơ sở trọng yếu, các quan chức chính phủ, nhân viên Bộ Quốc phòng Nga và các sĩ quan thực thi pháp luật.

Nhân viên an ninh Nga. Ảnh: Sputnik

Trước tình hình này, các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Bộ Nội vụ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Đồng thời, nhờ các biện pháp đã được thực hiện, loạt âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn sử dụng thiết bị nổ tự chế và máy bay không người lái đã được ngăn chặn.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng đã kịp thời ngăn chặn nỗ lực của các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm mua lại máy bay không người lái (UAV) do Lực lượng vũ trang Nga sử dụng, từ một doanh nghiệp ở Moscow. Những máy bay này được lên kế hoạch dùng để tấn công các mục tiêu ở Moscow.

Ngoài ra, một người nước ngoài đã bị bắt giữ tại Moscow sau khi nhận một gói hàng chứa 504 thiết bị nổ tự chế được ngụy trang dưới dạng miếng lót giày có chức năng sưởi ấm. Số chất nổ này dự kiến ​​được vận chuyển đến khu vực "Chiến dịch quân sự đặc biệt" dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo. Theo kết luận của các chuyên gia, mỗi thiết bị nổ có sức công phá tương đương 1,5 gam TNT. Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang tiến hành truy tìm những kẻ liên quan đứng sau các âm mưu tấn công khủng bố này.

Ukraine ồ ạt tấn công UAV vào 6 tỉnh của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 60 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong vòng hai giờ, giữa bối cảnh các đòn tấn công UAV gia tăng mạnh mẽ vào các tỉnh của Nga những tuần gần đây.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga lực lượng an ninh Nga tấn công khủng bố Moscow Cơ quan An ninh Liên bang Nga máy bay không người lái
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”
VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom sẽ tiếp tục sơ tán thêm nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng tại Iran, trong bối cảnh an ninh khu vực gia tăng căng thẳng.

Cộng đồng người Việt tại Nga tăng cường gắn kết hướng tới giai đoạn phát triển mới
VOV.VN - Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép
VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Nga được cho là có thể tìm cách mở rộng các lợi thế quân sự thông qua những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, qua đó gia tăng sức ép đối với Kiev.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ