Nga ngăn chặn loạt âm mưu tấn công khủng bố ở khu vực Moscow

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, Cơ quan này đã nhận được thông tin về việc các cơ quan tình báo nước ngoài đang chuẩn bị các vụ phá hoại và tấn công khủng bố ở Moscow và vùng lân cận Moscow nhằm vào các cơ sở trọng yếu, các quan chức chính phủ, nhân viên Bộ Quốc phòng Nga và các sĩ quan thực thi pháp luật.

Nhân viên an ninh Nga. Ảnh: Sputnik

Trước tình hình này, các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Bộ Nội vụ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Đồng thời, nhờ các biện pháp đã được thực hiện, loạt âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn sử dụng thiết bị nổ tự chế và máy bay không người lái đã được ngăn chặn.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng đã kịp thời ngăn chặn nỗ lực của các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm mua lại máy bay không người lái (UAV) do Lực lượng vũ trang Nga sử dụng, từ một doanh nghiệp ở Moscow. Những máy bay này được lên kế hoạch dùng để tấn công các mục tiêu ở Moscow.

Ngoài ra, một người nước ngoài đã bị bắt giữ tại Moscow sau khi nhận một gói hàng chứa 504 thiết bị nổ tự chế được ngụy trang dưới dạng miếng lót giày có chức năng sưởi ấm. Số chất nổ này dự kiến ​​được vận chuyển đến khu vực "Chiến dịch quân sự đặc biệt" dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo. Theo kết luận của các chuyên gia, mỗi thiết bị nổ có sức công phá tương đương 1,5 gam TNT. Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang tiến hành truy tìm những kẻ liên quan đứng sau các âm mưu tấn công khủng bố này.