中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga để ngỏ hợp tác với chính phủ mới tại Hungary

Thứ Ba, 09:35, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua 13/4 cho biết Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với chính phủ mới của Hungary, song nhấn mạnh mọi đánh giá sẽ dựa trên hành động cụ thể.

"Chúng tôi sẽ xem xét các hành động cụ thể, và chúng tôi sẵn sàng xây dựng quan hệ với bất kỳ bên nào, miễn là các mối quan hệ đó dựa trên sự bình đẳng, cùng có lợi và cân bằng lợi ích. Mọi thứ khác đều là thứ yếu".

Khi được hỏi về các tuyên bố liên quan đến quan hệ giữa Hungary với EU và Nga, ông cho rằng không nên bình luận trong bối cảnh tranh luận chính trị sau bầu cử, đồng thời nhấn mạnh tương lai quan hệ phụ thuộc vào cách chính phủ mới xác định lợi ích quốc gia.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bày tỏ kỳ vọng Nga sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ “thực dụng” với ban lãnh đạo mới của Hungary.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, Thủ tướng Viktor Orban đã mất quyền lực sau 16 năm cầm quyền, khi liên minh đối lập do ông Peter Magyar dẫn dắt giành chiến thắng. Kết quả này được xem là bước ngoặt chính trị đáng chú ý, có thể ảnh hưởng tới định hướng đối ngoại của Hungary.

Dưới thời ông Orban, Hungary duy trì lập trường tương đối độc lập trong EU về vấn đề Nga – Ukraine, bao gồm việc tiếp tục mua năng lượng từ Nga và nhiều lần trì hoãn hoặc phản đối các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.  Nga hiện cũng đang tham gia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Hungary.

Giới quan sát cho rằng cách tiếp cận của chính phủ mới sẽ đóng vai trò quyết định đối với tương lai quan hệ Nga -Hungary trong thời gian tới.

Hồng Nhung/VOV1 (tổng hợp)
Tag: hungary bầu cử hungary nga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phe đối lập Hungary thắng lớn, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Orban

VOV.VN - Sau kiểm phiếu sơ bộ, lãnh đạo đối lập Peter Magyar giành chiến thắng lịch sử trước Thủ tướng Viktor Orban, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orban, với cam kết cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và hạn chế ảnh hưởng của Nga.

Lãnh đạo Séc và Slovakia ủng hộ Thủ tướng Orban trước cuộc bầu cử ở Hungary

VOV.VN - Ngày 11/4, Lãnh đạo Séc và Slovakia đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Hungary Orban ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội, trong bối cảnh ông Orban đang đối mặt với thách thức lớn nhất sau 16 năm cầm quyền đến từ đảng đối lập Tisza. 

Kết quả bầu cử tại Hungary có thể định hình lại quan hệ với EU, Nga và Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4 (giờ địa phương), hàng triệu cử tri Hungary sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội mang tính lịch sử. Cuộc bỏ phiếu bước với sự cạnh tranh quyết liệt giữa Thủ tướng Viktor Orbán, người đã nắm quyền từ năm 2010 và đang tìm cách tái đắc cử với nhà lãnh đạo Đảng đối lập Tisza Peter Magyar.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ