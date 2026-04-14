Nga để ngỏ hợp tác với chính phủ mới tại Hungary

"Chúng tôi sẽ xem xét các hành động cụ thể, và chúng tôi sẵn sàng xây dựng quan hệ với bất kỳ bên nào, miễn là các mối quan hệ đó dựa trên sự bình đẳng, cùng có lợi và cân bằng lợi ích. Mọi thứ khác đều là thứ yếu".

Khi được hỏi về các tuyên bố liên quan đến quan hệ giữa Hungary với EU và Nga, ông cho rằng không nên bình luận trong bối cảnh tranh luận chính trị sau bầu cử, đồng thời nhấn mạnh tương lai quan hệ phụ thuộc vào cách chính phủ mới xác định lợi ích quốc gia.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bày tỏ kỳ vọng Nga sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ “thực dụng” với ban lãnh đạo mới của Hungary.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, Thủ tướng Viktor Orban đã mất quyền lực sau 16 năm cầm quyền, khi liên minh đối lập do ông Peter Magyar dẫn dắt giành chiến thắng. Kết quả này được xem là bước ngoặt chính trị đáng chú ý, có thể ảnh hưởng tới định hướng đối ngoại của Hungary.

Dưới thời ông Orban, Hungary duy trì lập trường tương đối độc lập trong EU về vấn đề Nga – Ukraine, bao gồm việc tiếp tục mua năng lượng từ Nga và nhiều lần trì hoãn hoặc phản đối các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Nga hiện cũng đang tham gia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Hungary.

Giới quan sát cho rằng cách tiếp cận của chính phủ mới sẽ đóng vai trò quyết định đối với tương lai quan hệ Nga -Hungary trong thời gian tới.