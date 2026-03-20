Nga khẳng định tiếp tục cung cấp năng lượng bất chấp sức ép và trừng phạt

Thứ Sáu, 14:29, 20/03/2026
VOV.VN - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 19/3 khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác lâu dài và duy trì xuất khẩu năng lượng, bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực từ bên ngoài.

Ông Sorokin cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay không mang tính xây dựng và có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như thị trường năng lượng toàn cầu. Nga nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác hiện tại bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực từ bên ngoài.

Ảnh minh họa: Reuters

Liên quan đến việc Ấn Độ gia tăng nhập khẩu dầu Nga trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, ông Sorokin khẳng định Moscow đang duy trì nguồn cung ổn định ra thị trường thế giới và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Mặc dù các lệnh trừng phạt có thể gây ra một số khó khăn nhất định, nhưng không ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu tổng thể của Nga.

Ngoài ra, Nga đang tiến hành phân bổ toàn bộ sản lượng và duy trì đàm phán thường xuyên với các đối tác về khối lượng và hướng cung cấp. Về triển vọng hợp tác, phía Nga cho rằng hiện có đủ đối tác để tiêu thụ toàn bộ sản lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lâu dài, ổn định và cùng có lợi, thay vì các hợp tác ngắn hạn.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tin liên quan

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Ngày 14/3, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt, nhằm vào các cá nhân và tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, thêm 6 tháng.

Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga để hạ nhiệt giá năng lượng

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm tăng nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh lên hơn 100 USD mỗi thùng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Mỹ và Nga thảo luận khả năng nới lỏng trừng phạt dầu mỏ với Moscow

VOV.VN - Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), cho biết Moscow và Washington đang thảo luận khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga.

