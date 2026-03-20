Nga khẳng định tiếp tục cung cấp năng lượng bất chấp sức ép và trừng phạt

Ông Sorokin cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay không mang tính xây dựng và có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như thị trường năng lượng toàn cầu. Nga nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác hiện tại bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực từ bên ngoài.

Liên quan đến việc Ấn Độ gia tăng nhập khẩu dầu Nga trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, ông Sorokin khẳng định Moscow đang duy trì nguồn cung ổn định ra thị trường thế giới và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Mặc dù các lệnh trừng phạt có thể gây ra một số khó khăn nhất định, nhưng không ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu tổng thể của Nga.

Ngoài ra, Nga đang tiến hành phân bổ toàn bộ sản lượng và duy trì đàm phán thường xuyên với các đối tác về khối lượng và hướng cung cấp. Về triển vọng hợp tác, phía Nga cho rằng hiện có đủ đối tác để tiêu thụ toàn bộ sản lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lâu dài, ổn định và cùng có lợi, thay vì các hợp tác ngắn hạn.